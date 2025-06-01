Можно ли авторизоваться на портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция — Finance.ua

Можно ли авторизоваться на портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция Сегодня 21:11 — Личные финансы

Можно ли авторизоваться на портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция

Граждане могут авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью банковской карты ID.GOV.UA (интегрированной системы электронной идентификации).

Об этом рассказали в ПФУ.

Специалисты отмечают, что это один из способов авторизации, благодаря которому человек может воспользоваться следующими услугами:

получить электронные документы от Пенсионного фонда Украины относительно своего страхового стажа, заработной платы (дохода) (формы ОК-5 и ОК-7), размера пенсионных выплат;

пересмотреть информацию по своему электронному пенсионному делу;

узнать детали начисленной заработной платы и приобретенного страхового стажа;

ознакомиться с данными электронной трудовой книжки;

пересмотреть историю своих запросов в Пенсионный фонд Украины.

Как это сделать

Вход. 1. Сначала необходимо перейти на портал электронных услуг ПФУ и нажать кнопку

2. Среди способов авторизации выберите ID.GOV.UA. В появившемся окне нажмите Физическое лицо и затем — Войти.

3. Из списка доступных банков выберите свой банк.

4. Введите номер своей банковской карты.

Подтвердить. 5. Введите код, который придет на номер телефона, связанный с банковской картой , и нажмите

6. В следующем окне проверьте свои личные данные и нажмите кнопку Продолжить.

7. Готово. Вы успешно вошли в личный кабинет на портале.

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