Можно ли авторизоваться на портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция — Finance.ua

Можно ли авторизоваться на портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция
Граждане могут авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью банковской карты ID.GOV.UA (интегрированной системы электронной идентификации).
Об этом рассказали в ПФУ.
Специалисты отмечают, что это один из способов авторизации, благодаря которому человек может воспользоваться следующими услугами:
- получить электронные документы от Пенсионного фонда Украины относительно своего страхового стажа, заработной платы (дохода) (формы ОК-5 и ОК-7), размера пенсионных выплат;
- пересмотреть информацию по своему электронному пенсионному делу;
- узнать детали начисленной заработной платы и приобретенного страхового стажа;
- ознакомиться с данными электронной трудовой книжки;
- пересмотреть историю своих запросов в Пенсионный фонд Украины.
Как это сделать
1. Сначала необходимо перейти на портал электронных услуг ПФУ и нажать кнопку Вход.
2. Среди способов авторизации выберите ID.GOV.UA. В появившемся окне нажмите Физическое лицо и затем — Войти.
3. Из списка доступных банков выберите свой банк.
4. Введите номер своей банковской карты.
5. Введите код, который придет на номер телефона, связанный с банковской картой, и нажмите Подтвердить.
6. В следующем окне проверьте свои личные данные и нажмите кнопку Продолжить.
7. Готово. Вы успешно вошли в личный кабинет на портале.
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