Может ли украинец, временно проживающий за границей, платить добровольные взносы в ПФУ — Finance.ua

Может ли украинец, временно проживающий за границей, платить добровольные взносы в ПФУ
Граждане, временно находящиеся за границей, могут платить взносы на государственное пенсионное страхование
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
«Уплачивать добровольный взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины можно вне зависимости от того, где находится человек», — говорится в сообщении.
Главным условием для добровольного участия является:
- наличие в Реестре застрахованных лиц информации о человеке, в пользу которого поступает взнос;
- наличие информации о том, что он не является пенсионером.
Это означает, что добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.
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При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.
Для того чтобы в страховой стаж был занесен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года — 1 760 грн).
Как добровольно платить взносы
Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, необходимо:
- заключить договор с ПФУ на вебпортале Пенсионного фонда Украины именно в электронной форме;
- в личном кабинете на вебпортале Фонда нужно выбрать опцию «Договор на добровольное участие»;
- заполнить форму;
- подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- платить добровольный взнос в течение периода, который определяет для себя человек.
Напомним, за первые четыре месяца текущего года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,9 млн грн добровольных взносов.
Украинцы, которым уже исполнилось 60 лет, а пенсию им так и не назначили за неимением страхового стажа, могут продолжать платить добровольный страховой взнос до тех пор, пока им не назначат пенсионную выплату.
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