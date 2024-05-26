Пенсионные выплаты 2024. Сколько средств доплачивают за сверхстаж — Finance.ua

Пенсионные выплаты 2024. Сколько средств доплачивают за сверхстаж Сегодня 18:18 — Личные финансы

Пенсионные выплаты 2024. Сколько средств доплачивают за сверхстаж

Украинские граждане получают доплату к пенсионной выплате за сверхурочный стаж.

Профильное издание «На пенсии» информирует , как рассчитывают соответствующую сумму в 2024 году.

Выплаты за сверхурочный стаж

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут докупить необходимый объем.

В случае, когда стажа больше нормы, предусмотрены доплаты к пенсионным выплатам.

По нормам размер пенсии зависит от стажа и размера заработной платы. Поэтому, даже при наличии значительного размера стажа, выплаты не будут большие.

Так, если у гражданина есть 55 лет страхового стажа, то основной размер пенсии по возрасту будет составлять 55% от зарплаты. Размер конечной суммы пенсии формируется с учетом всех надбавок.

Формула расчета для сверхстажа

Среди таких надбавок и доплата за сверхурочный стаж. Формула расчета такова: каждый год стажа прибавляет к пенсии 1% от ее основного размера, однако не более чем на 1% от уровня прожиточного минимума.

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Сумма зависит от того, когда гражданин вышел на пенсию:

если до октября 2011 года, то сверхстаж для мужчин считают после 25 лет стажа, а для женщин после 20-ти;

после октября 2011-го мужской сверхстаж считают после 35 лет стажа, женский — после 30-ти.

В 2024 году прожиточный минимум в Украине равен 2,36 тыс. гривен.

Следовательно, пенсионеры, имеющие 30 лет сверхстажа и пенсию, превышающую минимальную, получат до 708 гривен доплаты. То есть по 23,61 грн за каждый год сверхурочного стажа.

2361 грн х 30% = 708 гривен.

В то же время, для работающих пенсионеров при расчете сумм выплат используют прожиточный минимум, установленный на время выхода на пенсию.

Новый прожиточный минимум начнут учитывать только после увольнения. Тогда же будут и соответствующие доплаты.

Граждане могут проверить, какие надбавки прибавили к общему размеру пенсионной выплаты, в местном отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В случае, если у гражданина нет стажа согласно современным правилам, пенсию могут не назначить после достижения 65-летнего возраста.

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Таким людям назначают государственное социальное пособие. Также они могут дополнительно докупить стаж.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл.

Справка Finance.ua:

в прошлом году в Пенсионном фонде Украины появилась возможность пересчета благотворительного пожертвования, чтобы увеличить размер пенсии конкретного человека. Также сделать вклад можно обезличенно;

благотворительный персонализированный взнос или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств.

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