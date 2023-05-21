Может ли Украина получить гарантии безопасности от НАТО: мнение эксперта — Finance.ua

Может ли Украина получить гарантии безопасности от НАТО: мнение эксперта Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Украина хочет получить от НАТО не только политическое решение о вступлении, но и гарантии безопасности. Однако эксперты относятся к такой возможности скептически.

Такое мнение высказала директор аналитического Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

В настоящее время украинские власти рассматривают несколько вариантов получения гарантий безопасности, которые должны защищать Украину от агрессии до вступления в НАТО. Среди других вариантов — широкий рамочный договор, подписантами которого могут быть не только страны-члены Альянса. Вдобавок — получение более конкретных гарантий от отдельных стран на двустороннем уровне.

Эксперт Алена Гетьманчук считает маловероятным получение таких гарантий безопасности. По ее словам, получение такого обязательства от Альянса еще менее вероятно, чем приглашение в НАТО.

«Идея, конечно, замечательная, но мы не Финляндия. Мы находимся в горячей стадии войны, и если бы какие-то страны хотели бы нам дать такие гарантии, то не было бы такого сопротивления членству Украины в НАТО. Если речь идет о настоящих гарантиях безопасности, а не гарантиях поддержки. А гарантии поддержки мы имеем право требовать», — пояснила она.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности. По его мнению, это должно произойти еще до вступления в НАТО.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Альянс должен подготовить проект гарантий безопасности для Украины к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе.

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