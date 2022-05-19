«Мои финансы во время войны»: о чем говорили участники конференции в первый день — Finance.ua

«Мои финансы во время войны»: о чем говорили участники конференции в первый день

Сегодня 15:20 — Личные финансы

Купить запись конференции можно по ссылке. На днях украинцы стали участниками уникальной всеукраинской конференции «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла».

Конференция длилась два дня и была тематически разделена. Первый день получил символическое название «Защита личных финансов», поскольку был посвящен острым социальным темам, актуальным для всех украинцев как на территории Украины, так и за ее пределами.

Конференцию открыл заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко с информацией о социальной поддержке украинцев во время войны. По словам Виталия, все внутриперемещенные лица, которые зарегистрировались и подали соответствующее заявление, получат помощь в ближайшее время. На сегодняшний день государство поддержало таких лиц на 6 млрд гривен. А уже в июне украинские пенсионеры увидят, кроме суммы пенсии, дополнительную помощь в размере до 4 000 грн.

Что касается финансовой поддержки наших защитников, то замминистра пообещал всем ветеранам войны разовую помощь суммой, аналогичной выплатам 2021 года. Действующие военнослужащие в течение мая-июня (крайний срок — до конца лета) получат через работодателей государственные дотации на свои спецсчета.

Несмотря на войну, в Украине действуют все программы государственной помощи и материальная поддержка от международных организаций. Каждый человек, переживающий сложные жизненные обстоятельства, имеет возможность получить социальную поддержку, обратившись в ЦНАП или местный орган соцзащиты.

Украинцы, нашедшие защиту соседних стран, могут рассчитывать на получение всех видов соцпомощи, которая была до войны.

О сегодняшнем рынке труда в Украине с информативной аналитикой спроса и предложения с указанием заработной платы рассказала Chief Editor в robota.ua Юлия Далибук. А руководитель отдела аналитики robota.ua Иван Ромашов рассказал о работе для украинцев в странах ЕС с анализом и соотношением зарплаты по отраслям.

Можно ли считать законным уведомление об увольнении через мессенджеры? Правомерно ли увольнение за прогул тех, кто эвакуировался? Об этом и трудовых отношениях между работодателем и наемным работником в условиях войны рассказала Надежда Шуляк, — управляющий — партнер Адвокатского объединения «Краун», руководитель практики гражданского, семейного и трудового права.

Как выбрать профессию, актуальную как сегодня, так и завтра? Свое видение функционирования рынка труда после войны и советы по дальнейшему профессиональному развитию, а также определению абитуриентов с трудовым будущим дал Андрей Длигач — д.э.н., профессор, Генеральный директор группы компаний Advanter Group. В своей презентации он представил 100 профессий будущего, которые будут актуальны на завтрашний день.

Андрей Длигач

«Люди проиграли в конкуренции производительности искусственному интеллекту», — заявил Андрей. Поэтому нужно изменить подход к работе от исполнителя к креатору. Работником будущего он видит человека с разными компетенциями, который гибок своим умом, умеет работать как головой, так и руками. Раздела на синие и белые воротнички уже не будет. Нас ждет жесткая конкуренция со специалистами из других стран и искусственным интеллектом. Поэтому Андрей дал украинцам советы по повышению своей профценности:

развивать адаптивный интеллект, — это ключ к овладению любой профессией для самореализации;

формировать разные модели мышления через коммуникации, содействия и сотворения.



5 шагов к трудоустройству в странах Европы предоставила карьерный консультант Ульяна Ходоровская, проведшая полный мониторинг предложений работы некоторых европейских стран с практическими подсказками для работников всех отраслей. В частности, украинским медикам Ульяна посоветовала страну, которая создала отличные условия для трудоустройства по упрощенной процедуре подтверждения своей медпрактики.

Ульяна Ходоровская

Как не попасть в сети мошенников во время трудоустройства за рубежом рассказала Ирина Мацапура, — управляющий партнер K.A.C. Группа. Ирина раскрыла юридические аспекты заключения трудовых соглашений и как избежать двойного налогообложения при работе за рубежом.

Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020), советник руководителя Офиса Президента Украины, начал свой доклад с философского вопроса этичен ли отказ от финансовой поддержки ВСУ с одновременным соблюдением своих обязательств перед наемными работниками?

Тимофей Милованов

Этическим поведением бизнеса является эффективная поддержка экономики нашего государства по средствам регулярных выплат работникам для систематического наполнения налогами госбюджета. Инвестиции бизнеса в свой бренд, этичность в реалии войны — ценный фундамент хорошего имиджа и большого капитала после войны. Все неэтичное поведение сегодняшнего бизнеса станет билетом к гибели после нашей победы. Этичным является полное совпадение обещаний и сделанного. «После войны весь бизнес будет разделен на тех, кто делал все для нашей победы, и спас себя от войны. А еще сейчас такой бизнес, который зарабатывает на войне», — заявил Тимофей.

В ходе конференции Дмитрий Трут — Руководитель практики White Collar-Crime, PwC Legal в Украине, раскрыл тему компенсации ущерба, нанесенного военными действиями. Дал практические советы, как их оценить, зафиксировать и куда обращаться для этого.

Если Вас не покидают кредиторы, то Алена Евтушенко — юрист, лидер направления «Банки и Финансы» SBH Law Offices, предоставила успешный кейс реструктуризации кредитной задолженности и советы, как взаимодействовать с банками и МФО во время войны.

Для украинцев, которые видят себя в коммерческой сфере, Александр Ружицкий — партнер EverLegal, рассказал об открытии малого бизнеса в ближайших странах-соседках.

И что предлагают украинцам зарубежные банки, о международных переводах рассказал Вадим Романюк — Руководитель практики Банковского и финансового права, Адвокатское объединение PwC Legal в Украине.

Множество действенных советов и лайфхаков прозвучало во время эфира первого дня конференции. Если вы не успели принять участие в онлайн конференции в реальном времени, вы можете прослушать конференцию на равных условиях с другими слушателями. Для этого вам необходимо перейти по ссылке.

«Такой полезный контент за такие смешные деньги», — написал один из слушателей конференции. Приглашаем и Вас стать более осведомленными и финансово защищенными в эти нелегкие для всех нас времена.

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