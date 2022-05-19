«Мои финансы во время войны»: о чем говорили участники конференции в первый день — Finance.ua
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«Мои финансы во время войны»: о чем говорили участники конференции в первый день

Сегодня 15:20Личные финансы
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На днях украинцы стали участниками уникальной всеукраинской конференции «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла». Купить запись конференции можно по ссылке.
Конференция длилась два дня и была тематически разделена. Первый день получил символическое название «Защита личных финансов», поскольку был посвящен острым социальным темам, актуальным для всех украинцев как на территории Украины, так и за ее пределами.
Конференцию открыл заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко с информацией о социальной поддержке украинцев во время войны. По словам Виталия, все внутриперемещенные лица, которые зарегистрировались и подали соответствующее заявление, получат помощь в ближайшее время. На сегодняшний день государство поддержало таких лиц на 6 млрд гривен. А уже в июне украинские пенсионеры увидят, кроме суммы пенсии, дополнительную помощь в размере до 4 000 грн.
«Мои финансы во время войны»: о чем говорили участники конференции в первый день
Что касается финансовой поддержки наших защитников, то замминистра пообещал всем ветеранам войны разовую помощь суммой, аналогичной выплатам 2021 года. Действующие военнослужащие в течение мая-июня (крайний срок — до конца лета) получат через работодателей государственные дотации на свои спецсчета.
Несмотря на войну, в Украине действуют все программы государственной помощи и материальная поддержка от международных организаций. Каждый человек, переживающий сложные жизненные обстоятельства, имеет возможность получить социальную поддержку, обратившись в ЦНАП или местный орган соцзащиты.
Украинцы, нашедшие защиту соседних стран, могут рассчитывать на получение всех видов соцпомощи, которая была до войны.
О сегодняшнем рынке труда в Украине с информативной аналитикой спроса и предложения с указанием заработной платы рассказала Chief Editor в robota.ua Юлия Далибук. А руководитель отдела аналитики robota.ua Иван Ромашов рассказал о работе для украинцев в странах ЕС с анализом и соотношением зарплаты по отраслям.
Можно ли считать законным уведомление об увольнении через мессенджеры? Правомерно ли увольнение за прогул тех, кто эвакуировался? Об этом и трудовых отношениях между работодателем и наемным работником в условиях войны рассказала Надежда Шуляк, — управляющий — партнер Адвокатского объединения «Краун», руководитель практики гражданского, семейного и трудового права.
Как выбрать профессию, актуальную как сегодня, так и завтра? Свое видение функционирования рынка труда после войны и советы по дальнейшему профессиональному развитию, а также определению абитуриентов с трудовым будущим дал Андрей Длигач — д.э.н., профессор, Генеральный директор группы компаний Advanter Group. В своей презентации он представил 100 профессий будущего, которые будут актуальны на завтрашний день.
Андрей Длигач Андрей Длигач
«Люди проиграли в конкуренции производительности искусственному интеллекту», — заявил Андрей. Поэтому нужно изменить подход к работе от исполнителя к креатору. Работником будущего он видит человека с разными компетенциями, который гибок своим умом, умеет работать как головой, так и руками. Раздела на синие и белые воротнички уже не будет. Нас ждет жесткая конкуренция со специалистами из других стран и искусственным интеллектом. Поэтому Андрей дал украинцам советы по повышению своей профценности:
  • развивать адаптивный интеллект, — это ключ к овладению любой профессией для самореализации;
  • формировать разные модели мышления через коммуникации, содействия и сотворения.
5 шагов к трудоустройству в странах Европы предоставила карьерный консультант Ульяна Ходоровская, проведшая полный мониторинг предложений работы некоторых европейских стран с практическими подсказками для работников всех отраслей. В частности, украинским медикам Ульяна посоветовала страну, которая создала отличные условия для трудоустройства по упрощенной процедуре подтверждения своей медпрактики.
Ульяна Ходоровская Ульяна Ходоровская
Как не попасть в сети мошенников во время трудоустройства за рубежом рассказала Ирина Мацапура, — управляющий партнер K.A.C. Группа. Ирина раскрыла юридические аспекты заключения трудовых соглашений и как избежать двойного налогообложения при работе за рубежом.
Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020), советник руководителя Офиса Президента Украины, начал свой доклад с философского вопроса этичен ли отказ от финансовой поддержки ВСУ с одновременным соблюдением своих обязательств перед наемными работниками?
Тимофей Милованов Тимофей Милованов
Этическим поведением бизнеса является эффективная поддержка экономики нашего государства по средствам регулярных выплат работникам для систематического наполнения налогами госбюджета. Инвестиции бизнеса в свой бренд, этичность в реалии войны — ценный фундамент хорошего имиджа и большого капитала после войны. Все неэтичное поведение сегодняшнего бизнеса станет билетом к гибели после нашей победы. Этичным является полное совпадение обещаний и сделанного. «После войны весь бизнес будет разделен на тех, кто делал все для нашей победы, и спас себя от войны. А еще сейчас такой бизнес, который зарабатывает на войне», — заявил Тимофей.
В ходе конференции Дмитрий Трут — Руководитель практики White Collar-Crime, PwC Legal в Украине, раскрыл тему компенсации ущерба, нанесенного военными действиями. Дал практические советы, как их оценить, зафиксировать и куда обращаться для этого.
Если Вас не покидают кредиторы, то Алена Евтушенко — юрист, лидер направления «Банки и Финансы» SBH Law Offices, предоставила успешный кейс реструктуризации кредитной задолженности и советы, как взаимодействовать с банками и МФО во время войны.
Для украинцев, которые видят себя в коммерческой сфере, Александр Ружицкий — партнер EverLegal, рассказал об открытии малого бизнеса в ближайших странах-соседках.
И что предлагают украинцам зарубежные банки, о международных переводах рассказал Вадим Романюк — Руководитель практики Банковского и финансового права, Адвокатское объединение PwC Legal в Украине.
Множество действенных советов и лайфхаков прозвучало во время эфира первого дня конференции. Если вы не успели принять участие в онлайн конференции в реальном времени, вы можете прослушать конференцию на равных условиях с другими слушателями. Для этого вам необходимо перейти по ссылке.
«Такой полезный контент за такие смешные деньги», — написал один из слушателей конференции. Приглашаем и Вас стать более осведомленными и финансово защищенными в эти нелегкие для всех нас времена.
По материалам: Finance.ua
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