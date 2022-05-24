Motorola подтвердила, что телефон с 200 Мп камерой появится в июле — Finance.ua

Motorola подтвердила, что телефон с 200 Мп камерой появится в июле

Motorola официально подтвердила, что выпустит свой первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой в июле.

Об этом компания сообщила в китайской социальной сети Weibo.

Она заявляет о своем новом смартфоне как о «новом стандарте качества изображения».

Хотя Motorola не раскрыла название своего 200-мегапиксельного смартфона, слухи о нем уже ходят по сети. Спецификации и рендеры телефона также несколько раз попадали в утечки.

Сообщается, что устройство будет называться Motorola Frontier и будет оснащено сенсором Samsung HP1.

Ожидается, что наряду с основной камерой на 200 Мп в телефоне также будет сверхширокоугольная камера на 50 Мп и телеобъектив на 12 Мп. Также утечки свидетельствуют, что селфи-камера на телефоне будет сенсором на 60 Мп. Другие слухи о характеристиках Frontier включают в себя от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и 6,67-дюймовую OLED-панель FHD+ с частотой 144 Гц.

Утечки также предполагают, что Motorola Frontier будет оснащена новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1+. Скорее всего, это правда, потому что Motorola раньше упоминала будущий телефон, который готовит к выпуску с именно этим чипом. Некоторые предполагают, что Motorola продвигала Razr 3, который, как ожидается, также будет содержать новый процессор Qualcomm. Однако этот последний тизер предполагает, что Motorola может запустить Frontier раньше, чем свою раскладушку. С другой стороны, возможно, что компания планирует произвести большой фурор в июле и выпустить новый Razr и 200-мегапиксельный флагман вместе.

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