Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45%

Страхование
11
Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45%
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) за январь-ноябрь 2023 года произвело 6,763 тыс. выплат из Фонда защиты потерпевших (ФЗУ), что на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Согласно сообщению МТСБУ на его сайте, общая сумма таких выплат по сравнению с январем-ноябрем выросла на 44,6% - до 393,7 млн грн.
Наибольший объем выплат — 269,5 млн грн, или 68,5% по сумме и 4,3 тыс. по количеству пришелся на выплаты за ущерб, причиненный виновниками ДТП, не имеющими действующего полиса ОСАГО. По сравнению с соответствующим периодом 2022 количество таких выплат выросло на 33%, сумма — на 89,1%.
Этот тренд усиливается из-за социально-экономических последствий войны.
Читайте также
За водителей льготных категорий из ФЗП за отчетный период было произведено почти 1,1 тыс. выплат на сумму 72,9 млн грн, что на 28,8% больше по количеству и 46,7% больше по сумме, чем за аналогичный период 2022 года.
В январе-ноябре 2023 года МТСБУ выплатило 12,1 млн грн по обязательствам страховых компаний, прекративших деятельность и признанных банкротами.
По обязательствам компаний, которые прекратили деятельность на рынке ОСАГО, но признаны банкротами в установленном законодательством порядке, произведены выплаты за счет имеющихся в ФЗП МТСБУ гарантийных взносов таких страховщиков на сумму 34,4 млн грн.
МТСБУ также отмечает, что минимальными остаются регламентные выплаты за ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством (по таким случаям платят только по факту угрозы жизни и здоровью) — 4,4 млн грн, спровоцированными автомобилями, которыми завладели вследствие противоправных действий, — 0,22 млн грн.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
open4business
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.