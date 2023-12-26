Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45% — Finance.ua

Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45% Сегодня 08:35 — Страхование

Моторное страховое бюро Украины увеличило общую сумму выплат из Фонда защиты потерпевших на 45%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) за январь-ноябрь 2023 года произвело 6,763 тыс. выплат из Фонда защиты потерпевших (ФЗУ), что на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Согласно сообщению МТСБУ на его сайте, общая сумма таких выплат по сравнению с январем-ноябрем выросла на 44,6% - до 393,7 млн грн.

Наибольший объем выплат — 269,5 млн грн, или 68,5% по сумме и 4,3 тыс. по количеству пришелся на выплаты за ущерб, причиненный виновниками ДТП, не имеющими действующего полиса ОСАГО . По сравнению с соответствующим периодом 2022 количество таких выплат выросло на 33%, сумма — на 89,1%.

Этот тренд усиливается из-за социально-экономических последствий войны.

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За водителей льготных категорий из ФЗП за отчетный период было произведено почти 1,1 тыс. выплат на сумму 72,9 млн грн, что на 28,8% больше по количеству и 46,7% больше по сумме, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-ноябре 2023 года МТСБУ выплатило 12,1 млн грн по обязательствам страховых компаний, прекративших деятельность и признанных банкротами.

По обязательствам компаний, которые прекратили деятельность на рынке ОСАГО, но признаны банкротами в установленном законодательством порядке, произведены выплаты за счет имеющихся в ФЗП МТСБУ гарантийных взносов таких страховщиков на сумму 34,4 млн грн.

МТСБУ также отмечает, что минимальными остаются регламентные выплаты за ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством (по таким случаям платят только по факту угрозы жизни и здоровью) — 4,4 млн грн, спровоцированными автомобилями, которыми завладели вследствие противоправных действий, — 0,22 млн грн.

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open4business По материалам:

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