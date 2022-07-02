Мошенники начали предлагать клиентам ПриватБанка деньги от Ахметова — Finance.ua

Мошенники начали предлагать клиентам ПриватБанка деньги от Ахметова Сегодня 15:58 — Криминал

ПриватБанк сообщил о появлении новой схемы мошенничества. Клиентам кредитной организации приходят сообщения с предложением получить помощью от благотворительного фонда Р. Ахметова.

В сообщениях содержится гиперссылка «на официальный бот». Переходить по ней госбанк не рекомендует. Информация о появлении новой мошеннической схемы была опубликована в Telegram-канале PrivatBank_insider.

В сообщении подчеркивается, что мошенники предлагают своим жертвам получить от фонда Р. Ахметова компенсацию в размере 4444 грн. Якобы фонд решил оказать поддержку гражданам, пострадавшим от российской агрессии. Для получения денег жертвам предлагается перейти на официальный бот и нажать кнопку «Получить выплату». Между тем ссылка, которая содержится в сообщении с предложением о получении выплат, ведет на фишинговый веб-ресурс.

Государственное банковское учреждение категорически не рекомендует переходить на сайт мошенников. Это может обернуться потерей денежных средств. В благотворительном фонде Р. Ахметова о появлении новой мошеннической схемы ничего не знают. В организации опровергли выплату компенсации пострадавшим от российской агрессии украинцам в размере 4444 грн.

prostomob По материалам:

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