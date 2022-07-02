Мошенники начали предлагать клиентам ПриватБанка деньги от Ахметова — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мошенники начали предлагать клиентам ПриватБанка деньги от Ахметова

Криминал
25
ПриватБанк сообщил о появлении новой схемы мошенничества. Клиентам кредитной организации приходят сообщения с предложением получить помощью от благотворительного фонда Р. Ахметова.
В сообщениях содержится гиперссылка «на официальный бот». Переходить по ней госбанк не рекомендует. Информация о появлении новой мошеннической схемы была опубликована в Telegram-канале PrivatBank_insider.

Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой

В сообщении подчеркивается, что мошенники предлагают своим жертвам получить от фонда Р. Ахметова компенсацию в размере 4444 грн. Якобы фонд решил оказать поддержку гражданам, пострадавшим от российской агрессии. Для получения денег жертвам предлагается перейти на официальный бот и нажать кнопку «Получить выплату». Между тем ссылка, которая содержится в сообщении с предложением о получении выплат, ведет на фишинговый веб-ресурс.
Государственное банковское учреждение категорически не рекомендует переходить на сайт мошенников. Это может обернуться потерей денежных средств. В благотворительном фонде Р. Ахметова о появлении новой мошеннической схемы ничего не знают. В организации опровергли выплату компенсации пострадавшим от российской агрессии украинцам в размере 4444 грн.

Криптовалюты и мошенничество

По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.