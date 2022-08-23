Мошенники украли 10 млн под видом оформления соцвыплат по "єПідтримка" — Finance.ua
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Мошенники украли 10 млн под видом оформления соцвыплат по "єПідтримка"

Криминал
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Мошенники украли 10 млн под видом оформления соцвыплат по "єПідтримка"
Мошенники украли 10 млн под видом оформления соцвыплат по "єПідтримка"
Правоохранители разоблачили две преступные организации, похищавшие средства граждан под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, «єПідтримка».
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Для получения социальных выплат граждане вводили по фишинговым ссылкам свои персональные данные и данные банковских карт.
Преступники с этих карт похищали деньги — уже установлено почти 150 пострадавших и сумму ущерба в размере 10 млн грн.
Кроме этого, одна из группировок завладела средствами граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать ВСУ.
Правоохранители провели более 40 обысков по всей территории Украины, девять участников задержаны.
Чтобы возместить нанесенный ущерб, имущество преступников арестовали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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