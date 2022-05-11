Мошенники собирают данные о сериях и номерах водительских прав — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мошенники собирают данные о сериях и номерах водительских прав

Сегодня 15:33Криминал
99
Сотрудники Департамента киберполиции совместно со специалистами управления информатизации Главного сервисного центра МВД Украины выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, внешне похожих на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.
Как сообщают в Киберполиции, поддельные ресурсы злоумышленники продвигали с помощью рекламы в соцсетях.
Под видом проверки водительского удостоверения мошенники проводили незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных.
Наряду с этим, другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными. Из незаконного оборота изъята база данных касательно около тысячи водительских удостоверений.
Работа 5 фишинговых веб-ресурсов заблокирована.
Чтобы не стать жертвой фишинга:
  • не переходите по сомнительным ссылкам,
  • не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах,
  • внимательно проверяйте URL-адрес, ибо любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
При обнаружении мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте в Киберполицию: callcenter@cyberpolice.gov.ua.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.