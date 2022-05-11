Мошенники собирают данные о сериях и номерах водительских прав — Finance.ua

Мошенники собирают данные о сериях и номерах водительских прав

Сегодня 15:33 — Криминал

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со специалистами управления информатизации Главного сервисного центра МВД Украины выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, внешне похожих на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.

Как сообщают в Киберполиции, поддельные ресурсы злоумышленники продвигали с помощью рекламы в соцсетях.

Под видом проверки водительского удостоверения мошенники проводили незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных.

Наряду с этим, другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными. Из незаконного оборота изъята база данных касательно около тысячи водительских удостоверений.

Работа 5 фишинговых веб-ресурсов заблокирована.

Чтобы не стать жертвой фишинга:

не переходите по сомнительным ссылкам,

не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах,

внимательно проверяйте URL-адрес, ибо любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.

При обнаружении мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте в Киберполицию: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

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