Мошенники собирают данные о сериях и номерах водительских прав — Finance.ua

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со специалистами управления информатизации Главного сервисного центра МВД Украины выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, внешне похожих на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.
Как сообщают в Киберполиции, поддельные ресурсы злоумышленники продвигали с помощью рекламы в соцсетях.
Под видом проверки водительского удостоверения мошенники проводили незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных.
Наряду с этим, другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными. Из незаконного оборота изъята база данных касательно около тысячи водительских удостоверений.
Работа 5 фишинговых веб-ресурсов заблокирована.
Чтобы не стать жертвой фишинга:
не переходите по сомнительным ссылкам,
не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах,
внимательно проверяйте URL-адрес, ибо любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
При обнаружении мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте в Киберполицию: callcenter@cyberpolice.gov.ua.