Мошенники под видом чат-бота Yasno выманивают доступ к Telegram — Finance.ua

Мошенники под видом чат-бота Yasno выманивают доступ к Telegram Сегодня 18:12 — Криминал

Из-за блэкаутов сайт и чат-боты ДТЭК и Yasno с расписаниями отключений света стали довольно популярными для украинской аудитории. Этим пользуются мошенники, которые под видом подписки на чат-бот Yasno пытаются получить доступ к личным данным пользователей, в частности, к Telegram-аккаунту. Об одном из таких случаев AIN.UA рассказал киевлянин, едва не ставший жертвой мошенников.

В чат жилого комплекса кто-то сбросил ссылку на будто бы чат-бота Yasno. Мужчина перешел по ссылке и увидел чат-бот, который маскировался под Yasno, созданный мошенниками. Бот обещал удобный доступ и оповещение об отключении света.

Для этого нужно было поделиться своим телефоном: мошенники с его помощью пытались взломать доступ к Telegram пользователя. Для этого они затем запросили код доступа.

По словам собеседника, он не подозревал, что что-то не в порядке, пока ночью его Telegram не начали пытаться взломать. Поскольку у него была настроена 2FA, мошенникам не удалось получить доступ к его аккаунту. Но он отмечает, что только в чате его жилищного комплекса зарегистрированы сотни людей, и не известно, скольким мошенникам удалось обмануть.

Напомним, что официальные сайты с графиками отключений — это сайт ДТЭК и Yasno.

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