Мошенники и хакеры в 2023 году похитили криптовалют на $1 млрд — Finance.ua
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Мошенники и хакеры в 2023 году похитили криптовалют на $1 млрд

Криптовалюта
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По данным компании CertiK, за август этого года преступники смогли похитить криптовалюту на сумму около $45 млн. А всего с начала года в мошеннических схемах пользователи потеряли $997 млн. Согласно отчету CertiK, в августе экзит-скамы принесли хакерам $26 млн, атаки с применением мгновенных займов — $6,4 млн, а другие уязвимости в криптопроектах позволили им вывести еще $13,5 млн.
Крупнейшим экзит-скамом стал перевод и продажа командой разработчиков PEPE мемкоинов на сумму $13,2 млн. Также были взломаны проекты DeFi Exactly Protocol ($7,3 млн), Magnate Finance ($5,4 млн) и другие.
Мошенники и хакеры в 2023 году похитили криптовалют на $1 млрд
Если считать за год, то в рамках атак с применением мгновенных займов хакерам удалось получить $261 млн. Еще $596 млн хакеры вывели благодаря разным уязвимостям, а $137 млн ​​получили организаторы экзит-скамов.

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Общий объем ущерба в августе оказался на порядок ниже показателей июля, когда объем взломов и мошенничеств составил $486 млн. Один только взлом проекта Multichain в июле принес злоумышленникам $231 млн.
По данным южнокорейской разведки, северокорейским хакерам в 2023 году удалось получить активы на сумму $180 млн — это почти 20% всех украденных средств.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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