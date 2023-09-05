Мошенники и хакеры в 2023 году похитили криптовалют на $1 млрд — Finance.ua

Мошенники и хакеры в 2023 году похитили криптовалют на $1 млрд 05.09.2023, 00:25 — Криптовалюта

По данным компании CertiK, за август этого года преступники смогли похитить криптовалюту на сумму около $45 млн. А всего с начала года в мошеннических схемах пользователи потеряли $997 млн. Согласно отчету CertiK, в августе экзит-скамы принесли хакерам $26 млн, атаки с применением мгновенных займов — $6,4 млн, а другие уязвимости в криптопроектах позволили им вывести еще $13,5 млн.

Крупнейшим экзит-скамом стал перевод и продажа командой разработчиков PEPE мемкоинов на сумму $13,2 млн. Также были взломаны проекты DeFi Exactly Protocol ($7,3 млн), Magnate Finance ($5,4 млн) и другие.

Если считать за год, то в рамках атак с применением мгновенных займов хакерам удалось получить $261 млн. Еще $596 млн хакеры вывели благодаря разным уязвимостям, а $137 млн ​​получили организаторы экзит-скамов.

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Общий объем ущерба в августе оказался на порядок ниже показателей июля, когда объем взломов и мошенничеств составил $486 млн. Один только взлом проекта Multichain в июле принес злоумышленникам $231 млн.

По данным южнокорейской разведки, северокорейским хакерам в 2023 году удалось получить активы на сумму $180 млн — это почти 20% всех украденных средств.

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noworries По материалам:

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