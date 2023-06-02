Мошенничество на $600 млн. Суд в Израиле подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное дело против бывших владельцев — Finance.ua

Мошенничество на $600 млн. Суд в Израиле подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное дело против бывших владельцев Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Мошенничество на $600 млн. Суд в Израиле подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное дело против бывших владельцев

Окружной суд Тель-Авива не стал рассматривать иск ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Израильский суд решил, что у него нет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

«Суд постановил, что Израиль не является надлежащей юрисдикцией для рассмотрения иска. ПриватБанк имеет право подать апелляцию на это решение», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года государственный ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев — Коломойского и Боголюбова. Иск касается вывода из банка не менее $600 млн в период 2007—2011 годов и размещения их на счете в израильском банке Дисконт.

Несмотря на отказ в рассмотрении иска, в госбанке видят в решении суда ряд положительных выводов. В частности, суд признал, что ПриватБанк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против Коломойского и Боголюбова.

По данным госбанка, в решении суда отмечено, что банк должным образом доказал, что средства из него выводили в Израиль с помощью ряда сложных и тщательно продуманных переводов.

Также израильский суд отказал в удовлетворении заявления бывших владельцев по поводу их преследования со стороны украинского правительства. Он решил, что рано или поздно Коломойскому и Боголюбову придется защищать свою позицию по иску ПриватБанка в Израиле.

«Мы положительно оцениваем выводы суда о наличии у ПриватБанка достаточного для судебного разбирательства дела о мошенничестве против его бывших владельцев на общую сумму в сотни миллионов долларов», — заявил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

Ранее сообщалось, что бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский отказался давать показания в Высоком суде Лондона вслед за своим партнером Геннадием Боголюбовым.

Такая новость появилась после неожиданного заявления на судебном процессуальном слушании 29 марта о том, что Боголюбов не готов давать показания в ходе слушания по существу.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.