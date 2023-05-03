Morgan Stanley сократит 3 тысячи рабочих мест во втором квартале — СМИ — Finance.ua
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Morgan Stanley сократит 3 тысячи рабочих мест во втором квартале — СМИ

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Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley планирует сократить около 3 тысяч рабочих мест во втором квартале — это станет вторым раундом сокращений за последние полгода.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, медленное заключение сделок и сложная экономическая среда побуждают инвестбанк пересмотреть свою численность персонала.
"Последний шаг последовал еще за одним кварталом, в котором комиссионные от инвестиционно-банковского подразделения упали, что привело к снижению общего дохода почти на 2% до 14,5 миллиардов долларов.
В прошлом месяце финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешайя заявила, что «управление расходами» является приоритетом ввиду более широкой рыночной неопределенности и повышенной инфляции", — напоминает издание.
Инвестиционные банки Уолл-стрит пострадали от спада сделок, поскольку инвесторы стали осторожнее в отношении нестабильных рынков и быстрого роста процентных ставок.
Первичное публичное размещение акций практически остановилось, поскольку стартапы откладывают дебют на рынке до улучшения настроений инвесторов.
По данным Dealogic, в первом квартале объемы сделок слияний и поглощений сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил в декабре, что банк проведет «скромные» сокращения рабочих мест по всему миру, не называя точной цифры.
По состоянию на конец марта в банке работало более 82 тысяч сотрудников, и сокращение коснется почти 4% его персонала.
По материалам:
Економічна Правда
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