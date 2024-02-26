«Моральный договор» между государством и бизнесом: подробности от Президента — Finance.ua

«Моральный договор» между государством и бизнесом: подробности от Президента Сегодня 16:12 — Казна и Политика

«Моральный договор» между государством и бизнесом: подробности от Президента

Между государством и бизнесом в Украине должен быть согласован современный моральный договор: государство поддерживает бизнес, а бизнес работает «по-белому» и не работает в россии.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на форуме «Сделано в Украине».

«Мы должны согласовать абсолютно современный моральный договор между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом. Предпринимательство предполагает лучшие качества: умение организовывать жизнь, умение организовывать отношения с другими, чтобы иметь лучшую, более приятную жизнь и чувствовать себя уверенным в своем завтра. Государство точно не должно и не будет в этом мешать. Все предпринимательские успехи одного человека должны быть частью общественного успеха и общей силы всей Украины, это возможно только при условии, что бизнес работает чисто, „по-белому“, платит налоги, старается создавать рабочие места, не работает в россии и не помогает ей в этой войне. Абсолютно понятные моральные правила. Каждый, кто придерживается таких правил, должен получить полное содействие государства», — сказал Президент.

По его словам, власти сейчас прилагают максимум усилий для содействия бизнесу. Так, в частности, сейчас активно ведется диалог с партнерами, чтобы дать возможность для страхования военных рисков всех инвестиций.

Кроме этого, правительство работает по многим направлениям, чтобы сохранить и расширить возможности украинского экспорта. И важной частью работы в вопросах поддержки бизнеса, по словам Зеленского, также является разработка и введение изменений в государственные институты, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

«В частности, Верховной Раде Украины нужно провести реформу Бюро экономической безопасности Украины. Должны быть закрыты любые возможности государственных органов давить на бизнес», — подчеркнул Зеленский.

И еще одним важным направлением работы правительства по поддержке предпринимательства является разработка конкретных государственных программ, позволяющих украинскому производителю масштабировать работу, рассказал Президент. «Это государственные гранты, кредиты, стимулирование производства и т. д. », — добавил он.

Президент отметил важность работы и развития украинских предприятий с тем, чтобы иметь ресурс для победы в войне.

«Мы начинаем новую страницу нашей экономической истории, нашей экономической политики Made in Ukraine. Мы должны победить, и это вопрос выживания. А чтобы у Украины был необходимый ресурс для своей победы, должны побеждать также украинские товары, украинские услуги, украинское потребление и украинский экспорт, то есть украинские предприниматели», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских предпринимателей, каждого, чей бизнес работает в Украине и создает рабочие места, за каждый товар и услугу, произведенные в государстве, всех, кто обеспечивает экономическую основу для ее жизни, для украинских воинов, то есть для достижения наших целей в войне.

«Каждый сейчас должен помнить, что фронт у нас один, и его вытаскивают на себе наши воины. Но чтобы фронт был эффективным, должна быть эффективной и сильной вся Украина, каждый работающий ради государства и людей», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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