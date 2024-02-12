Moody’s снизила кредитный рейтинг Израиля, впервые в истории — Finance.ua

Moody’s снизила кредитный рейтинг Израиля, впервые в истории Сегодня 14:37

Moody’s снизила кредитный рейтинг Израиля, впервые в истории

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2 впервые в истории.

Об этом говорится в сообщении Moody’s.

Moody’s Investors Service (Moody's) снизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody’s также снизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 с А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN до A2 с A1. Прогноз «Негативный», — говорится в сообщении.

Основной причиной снижения рейтинга отмечают войну с ХАМАСом, политические последствия, которые может вызвать эта война, а также удар по финансовой системе страны в результате войны.

Кроме этого, проблемным вопросом является осязаемость завершения конфликта, которая пока что непонятна.

Отмечают, что рейтинг A2 также учитывает давние сильные стороны, включая высокие экономические возможности, что является результатом диверсифицированной, высокодоходной и устойчивой экономики; очень высокая эффективность монетарной политики, недавно проиллюстрированная способностью центрального банка быстро стабилизировать финансовые рынки; прочный банковский сектор и очень сильная позиция правительства относительно ликвидности и доступа к рынкам.

Эти сильные стороны сдерживаются фискальными и долговыми показателями, которые уже до конфликта были слабее, чем у многих суверенных стран с аналогичным рейтингом.

Отрицательный прогноз отражает мнение Moody’s, что риски понижения рейтинга остаются на уровне А2.

Економічна Правда По материалам:

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