monobank запустил новую услугу: можно управлять картой третьего лица — Finance.ua

monobank запустил новую услугу: можно управлять картой третьего лица

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monobank запустил новую услугу: можно управлять картой третьего лица

Украинский мобильный банкинг monobank запустил механизм постороннего управления картой: теперь можно предоставлять доступ управления картой третьим лицам.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сравнивает функцию с «детскими картами», в которых родители могут устанавливать лимиты, ограничения по оплате в интернете и т.д.

Сама услуга «детских» карт построена таким образом, что родители у себя в приложении видят выписку по счетам ребенка, могут настроить по этим картам лимиты и ограничения использования (интернет-лимит, запрет снятия наличных денег, пополнений, p2p, игровые сайты и т.д.). Подобное воплотили и в новой функции для людей, которые «не очень уверенно себя чувствуют в цифровом мире».

«Благодаря этой услуге, они могут предоставить доступ, например, своим детям или внукам к своим счетам. Это должно обезопасить ваших родителей, дедушек или бабушек от мошеннических действий, когда преступники пытаются незаконным образом снять средства с карты», — написал Гороховский.

Для того чтобы воспользоваться услугой, следует сначала обновить приложение, затем:

перейти в приложении к «Настройкам безопасности»;

нажать кнопку «Управление доступом к карте».

Тогда банк сгенерирует QR-код для передачи доступа к вашей карте, и тот, кому вы хотите дать этот доступ, должен отсканировать код приложением monobank («Еще» — «Сканер QR-кода»). Убрать доступ к управлению картой можно в любое время.

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