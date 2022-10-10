monobank сообщил о DDoS-атаках — Finance.ua

monobank сообщил о DDoS-атаках
Соучредитель monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале сообщил, что сбор на дроны-камикадзе, который запустил волонтер Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко, а также сбор блогера Игоря Лаченкова подверглись хакерским атакам.
«Мощный DDoS на ссылки Лачена, Притулы, Стерненко. Паразитная нагрузка DDoS на monobank доходит до 6 млн пакетов в минуту на вход + трафик 11 Гбит в минуту. Это в 35 раз больше штатных показателей», — сообщил Гороховский.
Напомним, 10 октября Сергей Притула объявил сбор на дроны после массированного ракетного удара по Украине.
«Друзья, собираем на месть!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV», — написал Притула.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью