monobank сообщил о DDoS-атаках — Finance.ua

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monobank сообщил о DDoS-атаках

Финтех и Карты
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Соучредитель monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале сообщил, что сбор на дроны-камикадзе, который запустил волонтер Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко, а также сбор блогера Игоря Лаченкова подверглись хакерским атакам.
«Мощный DDoS на ссылки Лачена, Притулы, Стерненко. Паразитная нагрузка DDoS на monobank доходит до 6 млн пакетов в минуту на вход + трафик 11 Гбит в минуту. Это в 35 раз больше штатных показателей», — сообщил Гороховский.
Напомним, 10 октября Сергей Притула объявил сбор на дроны после массированного ракетного удара по Украине.
«Друзья, собираем на месть!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV», — написал Притула.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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