monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше — Finance.ua

monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше

monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше

Клиенты monobank могут получить возможность платить за пользование кредитными деньгами почти вполовину меньше, чем было до войны. Это будет доступно даже после окончания кредитных каникул. Как сообщают в финучреждении, для этого будет лишь достаточно вовремя гасить задолженность, внося требуемые системой минимальные платежи.

Об этом свидетельствует сообщение техподдержки monobank.

Представители банка подчеркивают, что такой платеж был возвращен, начиная с 1 июня.

Читайте также Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ

Сейчас в monobank предлагают клиентам сохранить за собой возможность платить по кредиту по сниженной процентной ставке. Размер таковой составляет 1,6% в месяц. Для этого понадобится внести минимальный платеж, сумма которого рассчитывается для всех в индивидуальном порядке — в зависимости от используемого кредитного лимита.

Если же до конца месяца (в этом случае июня) не внести требуемый платеж, кредитная ставка будет почти удвоена — повышена до 3,1%. Также изменится процент оплаты за товары, приобретенные в рассрочку — с 1,6% до 1,9%.

Дополнительно, если не внести «минималку», клиент:

не сможет воспользоваться кредитным лимитом на карте, услугами покупки частями и в рассрочку;

будет внесен в украинские и европейские бюро кредитных историй как неблагонадежный.

В monobank подчеркивают, что получение минимальных платежей от клиентом позволяет поддерживать украинскую экономику и постепенно восстанавливать кредитование, как до войны.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.