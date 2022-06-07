monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше — Finance.ua
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monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше

Сегодня 16:01Кредит&Депозит
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monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньшеmonobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше
Клиенты monobank могут получить возможность платить за пользование кредитными деньгами почти вполовину меньше, чем было до войны. Это будет доступно даже после окончания кредитных каникул. Как сообщают в финучреждении, для этого будет лишь достаточно вовремя гасить задолженность, внося требуемые системой минимальные платежи.
Об этом свидетельствует сообщение техподдержки monobank.
Представители банка подчеркивают, что такой платеж был возвращен, начиная с 1 июня.
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Сейчас в monobank предлагают клиентам сохранить за собой возможность платить по кредиту по сниженной процентной ставке. Размер таковой составляет 1,6% в месяц. Для этого понадобится внести минимальный платеж, сумма которого рассчитывается для всех в индивидуальном порядке — в зависимости от используемого кредитного лимита.
monobank предлагает «льготные» условия пользования кредитом: как заплатить меньше
Если же до конца месяца (в этом случае июня) не внести требуемый платеж, кредитная ставка будет почти удвоена — повышена до 3,1%. Также изменится процент оплаты за товары, приобретенные в рассрочку — с 1,6% до 1,9%.
Дополнительно, если не внести «минималку», клиент:
  • не сможет воспользоваться кредитным лимитом на карте, услугами покупки частями и в рассрочку;
  • будет внесен в украинские и европейские бюро кредитных историй как неблагонадежный.
В monobank подчеркивают, что получение минимальных платежей от клиентом позволяет поддерживать украинскую экономику и постепенно восстанавливать кредитование, как до войны.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

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По материалам: Телеграф
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