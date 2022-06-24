monobank открыл новые карты для некоторых клиентов — Finance.ua

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monobank открыл новые карты для некоторых клиентов

Финтех и Карты
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monobank открыл новые карты для некоторых клиентов
monobank открыл новые карты для некоторых клиентов
С 23 июня для всех ФЛП, пользующихся monobank, будет доступна новая карта.
Об этом рассказал соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram-канале.
«Открыли всем ФЛП валютные карты для командировочных расходов», — сообщил Гороховский.
По его словам, карта доступна на экране валютного счета ФЛП.

Зачем она нужна

Если вы находитесь за границей, то сможете тратить свои командировочные расходы прямо со счета ФЛП через Apple/Google Pay или снимать наличные.
Операции проходят в валюте счета или по карточным курсам, которые лучше прямой продажи валюты ФЛП в приложении.
Как пишет ITC.ua, по сути, monobank нашел способ обойти ограничения НБУ, обязывающие продавать валюту по установленному регулятором курсу.

Справка Finance.ua:

  • клиенты monobank могут получить возможность платить за пользование кредитными деньгами почти наполовину меньше, чем было до войны. Это будет доступно даже по окончании кредитных каникул. Как сообщают в финучреждении, для этого достаточно вовремя гасить задолженность, внося необходимые минимальные платежи;
  • monobank решил вернуть кредитные лимиты своим клиентам. Однако для этого есть одно важное условие — изменение ставки;
  • monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса.

Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить

По материалам:
Finance.ua
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