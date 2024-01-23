Moneyveo раздала «сокровища» клиентам по всей Украине — Finance.ua

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Moneyveo раздала «сокровища» клиентам по всей Украине

Акции Манивео не только предлагают призы, но и дарят отличные эмоции. Так, недавно финтех-компания завершила свою акцию «Манивеоскарб», в рамках которой в 30 городах Украины были спрятаны «сокровища» — стеклянные колбы с купюрой в 500 гривен в каждой. Все, что нужно было сделать участникам — найти деньги. Ежедневно в течение действия акции компания публиковала на своих страницах в Facebook и Instagram сториз с локацией тайника. Кроме того, каждый счастливчик имел возможность удвоить выигрыш, опубликовав свое фото с находкой в соцсети.

Участвуя в подобных акциях, потребители услуг Moneyveo открывают для себя эксклюзивные возможности, недоступные общей публике: ведь здесь и призы, и увлекательные поисковые квесты, и новые интересные впечатления. В компании выразили надежду, что всем участникам удалось насладиться процессом, а счастливчикам пригодились их находки в новогоднем сезоне.

Заметим, что по завершении активности все «сокровища» найдены. А 18 счастливчиков заявили о себе, сделав селфи с находкой и поделившись ими в соцсетях. И это отличный пример положительного опыта взаимодействия с брендом! Ведь такие социальные доказательства помогают пользователю стать частью истории бренда, а потенциальным клиентам остановить свой выбор на тех, кто готов дарить не только первоклассный сервис, но и классные эмоции.

Акция действовала с 29.11.2023 по 28.12.2023 по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий. ООО «Манивео быстрая финансовая помощь». Предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита. Подробности на moneyveo.ua

По материалам: Moneyveo

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