Моне, Пикассо и замки: куда инвестирует Бернар Арно — Finance.ua
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Моне, Пикассо и замки: куда инвестирует Бернар Арно

Личные финансы
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Моне, Пикассо и замки: куда инвестирует Бернар Арно
Моне, Пикассо и замки: куда инвестирует Бернар Арно
Бернар Арно — владелец 165 млрд долларов состояния. Основатель, глава и генеральный директор LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).
Куда он инвестирует?
Своей главной страстью Арно называет коллекционирование произведений искусства. Его первым крупным приобретением стало полотно Клода Моне «Мост Чаринг-кросс» за 200 тыс. долларов.

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В коллекцию Бернара также входят работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Маурицио Каттелана, Дэмиена Герста. Точное количество экспонатов неизвестно. Миллиардер только признается, что при выборе картин он руководствуется не только коммерческой выгодой.
Кроме имения в Париже, Арно приписывают владения замками в пригороде Парижа и коммуне Клерфонтен-ан-Ивелин, островом Индиго на Багамах и роскошной виллой в Сан-Тропе. Богач также имеет личный самолет Dassault Falcon 7X стоимостью 40 млн долларов.
Известно, что Арно потратил не менее 96,4 млн долларов на жилую недвижимость в Лос-Анджелесе в районах Беверли-Хиллз, Трусдейл-Эстейтс и Голливуд-Хиллз.
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Во что инвестируют 5 самых богатых людей мира

По материалам:
Finance.ua
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