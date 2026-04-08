Молодые основатели ШИ-стартапов бросают обучение и живут за счет инвесторов — WSJ

Молодые предприниматели выбирают стартапы вместо университетов
Молодые предприниматели в сфере искусственного интеллекта массово покидают университеты, чтобы запускать стартапы, а венчурные инвесторы оплачивают им жилье и бытовые расходы, чтобы они могли сосредоточиться на работе.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, описывающем новую волну основателей технологических компаний.

Инвесторы финансируют не только бизнес, но и ежедневные расходы

Как и во время предыдущих технологических бумов, часть молодых людей решает не заканчивать обучение, но теперь инвесторы берут на себя даже их ежедневные потребности от уборки до организации поездок.
В статье отмечается, что сейчас в технологической сфере много венчурных денег и молодые предприниматели пытаются воспользоваться этой возможностью. В то же время они чувствуют, что у них есть ограниченное время, чтобы создать успешные компании до возможного появления общего искусственного интеллекта (AGI). Инвесторы, в свою очередь, поддерживают это чувство срочности и делают все, чтобы ускорить их работу.
Подобная ситуация уже случалась раньше во время технологических подъемов. Инкубаторы стартапов помогают предпринимателям, предоставляя им пространство, услуги и наставничество, обычно в обмен на долю в бизнесе. В то же время, некоторые учредители отмечают, что такие программы могут чрезмерно контролировать компании или ориентируются на очень молодых участников.

Средний возраст учредителей снижается

Сейчас учредители становятся еще младше. По данным инвесткомпании Antler, средний возраст основателей так называемых «ШИ-единорогов» — компаний со стоимостью более 1 миллиарда долларов — снизился с 40 лет в 2020 году до 29 лет в 2024-м.
Один из 21-летних основателей оборонного стартапа живет вместе с 10 сотрудниками в доме в Сан-Франциско. Аренду, повара, уборку и другие расходы покрывают инвесторы. Они также оплатили обустройство спортзала и холодного бассейна, чтобы команда могла работать до 15 часов в день без выходных и почти не покидать дом.
В некоторых таких домах есть человек, который выполняет роль смотрителя и помогает с бытом.
Один из 19-летних предпринимателей заявил, что его худший сценарий — вернуться в Гарвард. Другой считает, что высшее образование уже не обязательно.
В материале также отмечается, что большинство стартапов не добиваются успеха, хотя истории о молодых основателях регулярно появляются в медиа еще с начала 2000-х годов.
По материалам:
НВ
ТехнологииИИСтартапИнвестиции
