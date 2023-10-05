Молдова вводит лицензирование на импорт подсолнечника из Украины — Finance.ua
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Молдова вводит лицензирование на импорт подсолнечника из Украины

Казна и Политика
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Украина и Молдова совместно с Румынией работают над введением действенных механизмов транзита украинских зерновых.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.
Он отметил, что в контексте применения между Украиной и 5 государствами-членами ЕС, в частности с Румынией, механизма верификации и согласования экспорта некоторых аграрных товаров, Украина и Молдова также сотрудничают над тем, чтобы нормализовать товаропотоки, которые претерпели существенные изменения из-за российской агрессии.
«Так, в консультациях с Украиной молдавская сторона вводит импортное лицензирование на импорт семян подсолнечника в Молдову. Это решение не касается транзита через Молдову. Все режимы транспортировки продукции по территории Молдовы сохраняются», — уточнил он.
Тарас Качка отметил, что мера не предусматривает запретов на импорт украинской продукции и соответствует действиям Украины относительно постепенной нормализации торговли зерновыми с соседними странами в целом.
«Наш четкий общий приоритет — увеличение транспортных возможностей для экспорта продукции и интеграция наших рынков с ЕС в контексте евроинтеграции», — подытожил он.
По материалам:
AgroPortal.ua
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