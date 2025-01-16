Молдова ввела новое правило для въезда: что изменилось для украинцев — Finance.ua
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Молдова ввела новое правило для въезда: что изменилось для украинцев

Технологии&Авто
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Молдова ввела новое правило для въезда: что изменилось для украинцев
Молдова ввела новое правило для въезда: что изменилось для украинцев
Молдова изменила правила въезда в страну, в частности из Одесской области.
Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По информации Пограничной службы Молдовы, вступила в силу норма, согласно которой водители не могут пересечь границу без действующего сертификата технического осмотра автомобиля.
Такое требование ПДД утверждено Постановлением правительства Республики Молдовы от 13 мая 2009 года № 357. Водителям, у которых нет этого документа, пограничники Молдовы будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.
Охранники госграницы призывают граждан учитывать эти изменения во время поездки в Молдову.

Особенности ПДД в Молодове и суммы штрафов

  • ближний свет фар в этой стране должен быть включен всегда в период с 1 ноября по 31 марта, а также в темное время суток, в плохую погоду и туннелях;
  • в соответствии с установленными в Молдове правилами дорожного движения, светопроницаемость лобового стекла и передних боковых окон должна быть не менее 70% (на задние ограничения не распространяются);
  • допустимая концентрация алкоголя в крови: 0,3 промилле;
  • телефон за рулем в этой стране использовать можно, но только с гарнитурой (наушники и т. п.);
  • превышен допустимый уровень алкоголя в крови — штраф от 800 до 2 тыс. евро и лишение права вождения на период 2−5 лет;
  • водитель отказался от прохождения алкотеста — штраф 2 тыс. — 2 300 евро (или неоплачиваемая работа 200−240 часов) и лишение права вождения на 3−5 лет;
  • штрафы за превышение скорости в Молдове от 20 до 100 евро (в зависимости от места нарушения и превышенной скорости).

Подробнее о штрафах для водителей в странах Европы читайте в статье по ссылке.

По материалам:
Finance.ua
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