Молдова передаст Украине оборудование для энергосистемы почти на 5 миллионов — Finance.ua
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Молдова передаст Украине оборудование для энергосистемы почти на 5 миллионов

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Молдова передаст Украине разнообразное оборудование для восстановления энергосистемы после обстрелов общей стоимостью около 5 млн гривен.
Об этом сообщает Newsmaker.
Правительство Молдовы одобрило соответствующее предложение министра энергетики Виктора Парликова на заседании 10 мая.
Согласно проекту, Украине передадут оборудование предприятия RED Nord на 2 млн леев и предприятия Moldelectrica на 353 тысяч леев — в общей сложности 2,35 млн леев, или 4,8 млн гривен.
Это трансформаторы, автоматические выключатели, фундаментные блоки и прочее.
Министр отметил, что это «жест добрососедства и солидарности».
Напомним, британская разведка констатировала, что россии за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, а весной кампанию разрушения энергетической инфраструктуры фактически свернули.
По материалам:
Економічна Правда
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