Молдова передаст Украине оборудование для энергосистемы почти на 5 миллионов — Finance.ua

Молдова передаст Украине оборудование для энергосистемы почти на 5 миллионов Сегодня 09:34

Молдова передаст Украине разнообразное оборудование для восстановления энергосистемы после обстрелов общей стоимостью около 5 млн гривен.

Об этом сообщает Newsmaker.

Правительство Молдовы одобрило соответствующее предложение министра энергетики Виктора Парликова на заседании 10 мая.

Согласно проекту, Украине передадут оборудование предприятия RED Nord на 2 млн леев и предприятия Moldelectrica на 353 тысяч леев — в общей сложности 2,35 млн леев, или 4,8 млн гривен.

Это трансформаторы, автоматические выключатели, фундаментные блоки и прочее.

Министр отметил, что это «жест добрососедства и солидарности».

Напомним, британская разведка констатировала, что россии за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, а весной кампанию разрушения энергетической инфраструктуры фактически свернули.

Економічна Правда По материалам:

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