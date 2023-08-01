Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр — Finance.ua

Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр Сегодня 19:28 — Мир

Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр

Молдовский парламент в понедельник ратифицировал межправительственное соглашение Украины и Молдовы о строительстве моста через Днестр, который соединит пограничную молдовскую деревню Косеуц и украинский город Ямполь.

Об этом сообщает NewsMaker.

Решение о ратификации соглашения о строительстве моста через Днестр поддержали 57 молдавских депутатов.

Согласно проекту, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы — на своей.

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По информации Государственной администрации дорог Молдовы, протяженность будущего моста составит 641 метр. На нем будут две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.

Длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей в сутки.

Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Напомним, ранее в Киеве выразили надежду, что мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом и откроет для украинских экспортеров кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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