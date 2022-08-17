Могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете — Finance.ua

Могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете
Эксперты Юридического справочника для ВПЛ объяснили, могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете.
Согласно ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве», арест имущества (средств) применяется для обеспечения реального исполнения решения и налагается в размере суммы долга с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.
Вместе с тем в условиях военного положения:
- запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории административно-территориальных единиц, временно оккупированных вследствие военной агрессии рф, в период такой оккупации;
- прекращается обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника (кроме решений о взыскании алиментов и решений, должниками по которым являются граждане россии);
Разрешено осуществлять расходные операции с арестованных счетов:
- физическим лицам — при условии, что сумма взыскания (долга) не превышает 100 000 грн;
- юридическим лицам — для выплаты заработной платы работникам (не более 32 500 грн в месяц на одного работника), а также уплаты ЕСВ и других налогов и сборов.
Следовательно, во время военного положения запрещено открывать исполнительные производства и арестовывать банковские счета должника только на временно оккупированных территориях в период оккупации.
Не подлежат аресту банковские счета с «особым» статусом — пенсионные, социальные, зарплатные, стипендиальные и т.д.
- выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;
- компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;
- полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;
- материальная помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;
- помощь в связи с беременностью и родами;
- единовременная помощь в связи с рождением ребенка;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую помощь на детей, предусмотренную законом;
- помощь на лечение;
- помощь на погребение;
- ежемесячная денежная помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
- дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления и т.п.
«В случае, если арест наложен на счет без особого статуса, в условиях военного положения вы также можете продолжать пользоваться средствами (снимать наличные, делать покупки в Интернете и т.п.), если сумма взыскания долга не превышает 100 тыс. грн», — добавили эксперты Юридического справочника.
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