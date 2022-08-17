Могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете — Finance.ua

Могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете Сегодня 14:01 — Личные финансы

Могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете

Эксперты Юридического справочника для ВПЛ объяснили , могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете.

Согласно ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве», арест имущества (средств) применяется для обеспечения реального исполнения решения и налагается в размере суммы долга с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Вместе с тем в условиях военного положения:

запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории административно-территориальных единиц, временно оккупированных вследствие военной агрессии рф, в период такой оккупации;

прекращается обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника (кроме решений о взыскании алиментов и решений, должниками по которым являются граждане россии);

Разрешено осуществлять расходные операции с арестованных счетов:

физическим лицам — при условии, что сумма взыскания (долга) не превышает 100 000 грн;

юридическим лицам — для выплаты заработной платы работникам (не более 32 500 грн в месяц на одного работника), а также уплаты ЕСВ и других налогов и сборов.

Следовательно, во время военного положения запрещено открывать исполнительные производства и арестовывать банковские счета должника только на временно оккупированных территориях в период оккупации.

Не подлежат аресту банковские счета с «особым» статусом — пенсионные, социальные, зарплатные, стипендиальные и т.д.

выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;

компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальная помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;

помощь в связи с беременностью и родами;

единовременная помощь в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую помощь на детей, предусмотренную законом;

помощь на лечение;

помощь на погребение;

ежемесячная денежная помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления и т.п.

«В случае, если арест наложен на счет без особого статуса, в условиях военного положения вы также можете продолжать пользоваться средствами (снимать наличные, делать покупки в Интернете и т.п.), если сумма взыскания долга не превышает 100 тыс. грн», — добавили эксперты Юридического справочника.

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