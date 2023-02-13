Мобилизированный ФЛП — нужно ли платить налоги Сегодня 08:02 — Личные финансы

На весь период службы мобилизованные физлица-предприниматели освобождаются от уплаты налогов. Они также освобождаются от подачи отчетности за этот период.

Для этого нужно предоставить в налоговую службу по месту регистрации ФЛП копию военного билета или другого документа из центра комплектования, в котором указаны сведения о мобилизации.

Сделать это можно либо сразу после мобилизации, либо в течение 10 дней после демобилизации (лечения/реабилитации).

Как открыть или закрыть ФЛП во время военного положения

В Украине упростили процесс закрытия для ФЛП — это можно сделать через «Дія». Для этого нужно:

иметь электронную подпись;

авторизоваться на портале «Дія»;

заполнить онлайн форму на получение услуги. Проверить правильность указанной информации, уже имеющейся в системе, и подписать заявление электронной подписью;

заявление будет автоматически отправлено регистратору. Налоговая служба также получит информацию о закрытии;

сообщение о закрытии появится в кабинете. Также его дублируют на электронную почту.

Закрыть ФЛП можно только при уплате всех налогов, включая месяц закрытия.

Если у предпринимателя была лицензия (например, на продажу алкоголя или сигарет) — ее следует аннулировать.

После прекращения деятельности также необходимо закрыть все банковские счета ФЛП.

Открыть ФЛП также можно онлайн через портал «Дія», заполнив соответствующую форму. Заявление на регистрацию частного предпринимательства будет автоматически отправлено регистратору по месту регистрации или по месту регистрации, указаному в справке переселенца.

Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет также автоматически отправлено в налоговый орган по месту регистрации.

Если выбрали общую систему налогообложения, можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, предприниматели могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников.

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