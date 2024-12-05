Мобилизацию 18-летних не готовят, — советник Зеленского
В Украине не готовится мобилизация граждан с 18 лет. В Офисе президента опровергают эту информацию.
Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в сети Х.
«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — написал он в ответ на публикацию о посте о целесообразности вывоза парней 15−17 лет за границу.
Обсуждение касалось заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна одобрить «трудные решения» относительно мобилизации.
По его мнению, такое решение будет критически важно потому, что «даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии».
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