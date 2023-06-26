Мобильные операторы будут замораживать номера украинцев: кого и как это будет касаться — Finance.ua

Мобильные операторы будут замораживать номера украинцев: кого и как это будет касаться Вчера 09:00

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года, в течение этого времени такие номера не будут поступать в продажу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и опубликовал соответствующее руководство. По его словам, обратиться в службу поддержки оператора, сообщить номер для резерва, указать, от кого обращение. В дальнейшем следует ожидать SMS с решением.

«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение „Любимый присоединился к Viber“. Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников», — сообщил Федоров.

Он отметил, что номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

«Сейчас услуга работает в тестовом режиме. Благодарен компаниям, поддержавшим инициативу», — добавил министр.

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