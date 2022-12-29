Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно — Finance.ua

Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно
Многие страны согласились помочь Украине и поддержать ее во время полномасштабной войны. Некоторые это делают открыто, отчитываясь об этом в официальных источниках, а кто-то помогает, однако делает это не афишируя.
Кильский институт мировой экономики проанализировал и оценил, как разные страны помогают Украине, сформировав Индекс прозрачности данных. Об этом пишет 24 канал.
Индекс прозрачности сформирован по пяти показателям, среди которых учитывалось:
- есть ли официальная информация о государственной помощи Украине;
- предоставляется ли общая сумма поддержки Украины правительством;
- денежная оценка поддержки;
- о каком количестве передачи военных единиц официально известно.
Процентные доли для каждой из проанализированных стран рассчитывались по отдельности. Также при анализе единица обозначала, как ответ да, а ноль, соответственно, нет.
Какие страны помогают не афишируя
Португалию и Болгарию Кильский институт мировой экономики оценил, как страны, которые больше всего по-тихому помогают Украине.
Также не афишируют свою поддержку Испания и Греция.
Индекс прозрачности данных о помощи Украине
Какие страны открыто помогают Украине
Швейцария возглавила рейтинг, как страна, наиболее открыто помогающая Украине. В институте ее оценили в максимальных пять из пяти баллов. Только на 0,3 балла отстает от нее Швеция и на 0,4 Германия с Австралией, которые оценил Кильский институт мировой экономики в 4,6 балла.
Также более чем в 4 балла оценили такие страны как Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Ирландия.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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