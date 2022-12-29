Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно

Казна и Политика
24
Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно
Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно
Многие страны согласились помочь Украине и поддержать ее во время полномасштабной войны. Некоторые это делают открыто, отчитываясь об этом в официальных источниках, а кто-то помогает, однако делает это не афишируя.
Кильский институт мировой экономики проанализировал и оценил, как разные страны помогают Украине, сформировав Индекс прозрачности данных. Об этом пишет 24 канал.
Индекс прозрачности сформирован по пяти показателям, среди которых учитывалось:
  • есть ли официальная информация о государственной помощи Украине;
  • предоставляется ли общая сумма поддержки Украины правительством;
  • денежная оценка поддержки;
  • о каком количестве передачи военных единиц официально известно.
Процентные доли для каждой из проанализированных стран рассчитывались по отдельности. Также при анализе единица обозначала, как ответ да, а ноль, соответственно, нет.

Какие страны помогают не афишируя

Португалию и Болгарию Кильский институт мировой экономики оценил, как страны, которые больше всего по-тихому помогают Украине.
Также не афишируют свою поддержку Испания и Греция.

Индекс прозрачности данных о помощи Украине

Источник: Kiel Institute. Инфографика: 24&nbsp;канал
Источник: Kiel Institute. Инфографика: 24 канал

Какие страны открыто помогают Украине

Швейцария возглавила рейтинг, как страна, наиболее открыто помогающая Украине. В институте ее оценили в максимальных пять из пяти баллов. Только на 0,3 балла отстает от нее Швеция и на 0,4 Германия с Австралией, которые оценил Кильский институт мировой экономики в 4,6 балла.
Также более чем в 4 балла оценили такие страны как Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Ирландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.