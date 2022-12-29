Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно — Finance.ua

Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Многие страны помогают Украине по-тихому: какие именно

Многие страны согласились помочь Украине и поддержать ее во время полномасштабной войны. Некоторые это делают открыто, отчитываясь об этом в официальных источниках, а кто-то помогает, однако делает это не афишируя.

Кильский институт мировой экономики проанализировал и оценил, как разные страны помогают Украине, сформировав Индекс прозрачности данных. Об этом пишет 24 канал.

Индекс прозрачности сформирован по пяти показателям, среди которых учитывалось:

есть ли официальная информация о государственной помощи Украине;

предоставляется ли общая сумма поддержки Украины правительством;

денежная оценка поддержки;

о каком количестве передачи военных единиц официально известно.

Процентные доли для каждой из проанализированных стран рассчитывались по отдельности. Также при анализе единица обозначала, как ответ да, а ноль, соответственно, нет.

Какие страны помогают не афишируя

Португалию и Болгарию Кильский институт мировой экономики оценил, как страны, которые больше всего по-тихому помогают Украине.

Также не афишируют свою поддержку Испания и Греция.

Индекс прозрачности данных о помощи Украине

Источник: Kiel Institute. Инфографика: 24 канал

Какие страны открыто помогают Украине

Швейцария возглавила рейтинг, как страна, наиболее открыто помогающая Украине. В институте ее оценили в максимальных пять из пяти баллов. Только на 0,3 балла отстает от нее Швеция и на 0,4 Германия с Австралией, которые оценил Кильский институт мировой экономики в 4,6 балла.

Также более чем в 4 балла оценили такие страны как Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Ирландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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