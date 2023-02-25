Mitsubishi выпустит спортивную версию кроссовера Outlander — Finance.ua
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Mitsubishi выпустит спортивную версию кроссовера Outlander

Фондовый рынок
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Японская компания Mitsubishi готовит к дебюту спортивный кроссовер Outlander. За разработку новинки отвечает недавно возрожденное дочернее подразделение Ralliart.
Mitsubishi выпустит спортивную версию кроссовера Outlander
Mitsubishi Outlander четвертого поколения производится с 2021 года и оснащается тремя видами силовой установки, в том числе гибридной. Именно гибридный Outlander и ляжет в основу новой модификации. В Ralliart обещают увеличить мощность на 40 «лошадей», то есть суммарная отдача будет достигать 290 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.
Кроме того, Ralliart доработает ходовую часть автомобиля, установив более жесткую подвеску, а также оснастит Outlander аэродинамическим обвесом.
Напомним, спортивное подразделение Ralliart было возрождено в 2021 году. Однако к этому моменту Ralliart предлагал только набор различных аксессуаров в раллийном стиле, не влияющих на динамические характеристики автомобилей.
В Украине новый кроссовер Mitsubishi Outlander предлагается по цене от 1 029 000 грн.
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По материалам:
mmr.ua
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