Mitsubishi выпустит спортивную версию кроссовера Outlander — Finance.ua

Mitsubishi выпустит спортивную версию кроссовера Outlander Сегодня 04:02 — Фондовый рынок

Японская компания Mitsubishi готовит к дебюту спортивный кроссовер Outlander. За разработку новинки отвечает недавно возрожденное дочернее подразделение Ralliart.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения производится с 2021 года и оснащается тремя видами силовой установки, в том числе гибридной. Именно гибридный Outlander и ляжет в основу новой модификации. В Ralliart обещают увеличить мощность на 40 «лошадей», то есть суммарная отдача будет достигать 290 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Кроме того, Ralliart доработает ходовую часть автомобиля, установив более жесткую подвеску, а также оснастит Outlander аэродинамическим обвесом.

Напомним, спортивное подразделение Ralliart было возрождено в 2021 году. Однако к этому моменту Ralliart предлагал только набор различных аксессуаров в раллийном стиле, не влияющих на динамические характеристики автомобилей.

В Украине новый кроссовер Mitsubishi Outlander предлагается по цене от 1 029 000 грн.

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