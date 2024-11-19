Мировые производители алкоголя начали использовать бутылки из картона (фото) — Finance.ua
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Мировые производители алкоголя начали использовать бутылки из картона (фото)

Мир
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Мировые производители алкоголя начали использовать бутылки из картона (фото)
Мировые производители алкоголя начали использовать бутылки из картона (фото)
Frugal Bottle (бумажная бутылка от компании Frugalpac) весит 83 грамма — в пять раз меньше стеклянной. Благодаря этому выбросы углерода при производстве и утилизации сокращаются на 84%.
Производители крепкого алкоголя вводят инновационные решения для упаковки своей продукции — вместо привычного стекла в ход идут бумажные бутылки. Это решение имеет ряд экологических преимуществ и может стать массовым стандартом, что уменьшит углеродный след индустрии. Об этом сообщает newfood.
Бумажными бутылками уже пользуются такие крупные бренды, как Absolut (Pernod Ricard) и Johnnie Walker (Diageo).
Бумажная бутылка изготавливается из картона и имеет внутреннюю пищевую защитную оболочку, содержащую жидкость. Преимуществами такой упаковки является то, что она производится из перерабатываемых материалов и значительно легче стекла, что уменьшает выбросы во время транспортировки.
Frugal Bottle (бумажная бутылка от компании Frugalpac) весит 83 грамма — в пять раз меньше стеклянной. Благодаря этому выбросы углерода при производстве и утилизации сокращаются на 84%.
Компания Absolut испытывает свою первую партию бумажных бутылок в Великобритании. По словам Элин Фурелид, директора по вопросам будущей упаковки Absolut Group, основным вызовом является адаптация картонной упаковки для обеспечения прочности и сохранения качества алкоголя. Для сохранения долговечности продукта Absolut планирует сокращать содержание пластика во внутреннем покрытии.
Johnnie Walker от Diageo также испытывает бумажную бутылку для Black Label, изготовленную из 90% бумаги и минимальной пластиковой подложки. Этот вариант на 60% легче и имеет на 47% меньший углеродный след по сравнению с традиционной стеклянной бутылкой.
Frugalpac расширяет свое производство, не только производя собственные бумажные бутылки, но и продавая технологию другим производителям. Их производственные машины могут производить 2,5 миллиона бутылок в год. Это позволяет создавать местные производственные хабы, что дополнительно снижает влияние транспорта на окружающую среду.
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По материалам:
agronews
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