Мировые цены на продовольствие выросли после трехлетнего минимума — Finance.ua
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Мировые цены на продовольствие выросли после трехлетнего минимума

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Мировые цены на продовольствие выросли после трехлетнего минимума
Мировые цены на продовольствие выросли после трехлетнего минимума
Мировые цены на продовольствие в марте 2024 г. выросли с трехлетнего минимума, чему способствовал рост цен на масла, мясо и молочные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).
Индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на ряд товаров, в марте вырос на 1,1% до 118,3 пункта.
Индекс, хоть и зарегистрировал первый рост в марте после семимесячной тенденции к снижению, все еще на 7,7% ниже по сравнению с соответствующим значением год назад.
Индекс цен на зерновые ФАО упал на 2,6% и на 20,0% ниже значения в марте 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу в марте снижались третий месяц подряд, главным образом из-за продолжающейся сильной экспортной конкуренции между Европейским Союзом, российской федерацией и США. Напротив, экспортные цены на кукурузу несколько выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Рост покупательского интереса, особенно со стороны Китая, на фоне логистических трудностей в Украине и других странах оказал некоторую поддержку ценам на кукурузу.
Индекс цен на растительное масло ФАО в марте вырос 8,0% до годового максимума. Заметное восстановление отразилось на росте цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Кроме того, рост цен на сырую нефть также способствовал увеличению котировок подсолнечного масла.
Индекс цен на молочные продукты ФАО в марте вырос на 2,9%, что стало шестым подряд месячным ростом, но остался на 8,2% ниже своего значения в соответствующем месяце прошлого года. В марте мировые цены на сыр выросли больше, отражая Международные цены на сливочное масло в марте продолжили расти, главным образом, благодаря постоянному сезонному спросу и несколько напряженным запасам в Европе. Напротив, после пяти месяцев последовательного роста международные цены на сухое цельное молоко упали, поскольку мировой спрос на импорт снизился.
Индекс цен на мясо ФАО в марте вырос на 1,7%, что означает второй подряд месячный рост.
Индекс цен на сахар ФАО в марте упал на 5,4% после двух месячных повышений, но все же выше значения год назад на 4,8%.
Напомним, инфляция в Украине в феврале снизилась до 4,3%. По данным НБУ, инфляция замедлилась в марте до 3,5%.
Такая динамика была обусловлена ​​увеличением предложения отдельных продуктов питания и вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев.
По материалам:
РБК-Україна
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