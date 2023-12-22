Мировое автопроизводство увеличилось на 10% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировое автопроизводство увеличилось на 10%

Технологии&Авто
16
Мировое автопроизводство увеличилось на 10%
Мировое автопроизводство увеличилось на 10%
За три квартала 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 66 930 442 ед. Это на 10% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные всемирной организации автопроизводителей (ОІСА).
Об этом сообщает «Укравтопром».
Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 47 962 217 ед. (+10%).
Легкие коммерческие авто изготовлены — 15 992 426 ед. (+10%). Больших грузовых авто — 2 754 941 ед. (+10%). автобусов — 220 858 ед. (+30%).
Читайте также
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за девять месяцев было произведено более 21 млн ед. автотранспорта, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 г.
Второе место занимает США, с результатом — более 8,1 млн ед. (+9%). Третий результат продемонстрировала Япония — почти 6,6 млн ед. (+16%).
Также в первую пятерку попали: Индия — 4,5 млн ед. (+8%) и Южная Корея — 3,2 млн ед. (+17%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.