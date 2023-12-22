Мировое автопроизводство увеличилось на 10% — Finance.ua

Мировое автопроизводство увеличилось на 10% Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Мировое автопроизводство увеличилось на 10%

За три квартала 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 66 930 442 ед. Это на 10% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные всемирной организации автопроизводителей (ОІСА).

Об этом сообщает «Укравтопром».

Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 47 962 217 ед. (+10%).

Легкие коммерческие авто изготовлены — 15 992 426 ед. (+10%). Больших грузовых авто — 2 754 941 ед. (+10%). автобусов — 220 858 ед. (+30%).

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Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за девять месяцев было произведено более 21 млн ед. автотранспорта, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Второе место занимает США, с результатом — более 8,1 млн ед. (+9%). Третий результат продемонстрировала Япония — почти 6,6 млн ед. (+16%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 4,5 млн ед. (+8%) и Южная Корея — 3,2 млн ед. (+17%).

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