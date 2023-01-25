Минюст США готовит иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы — Finance.ua
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Минюст США готовит иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы

Фондовый рынок
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Минюст США готовит иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы
Минюст США готовит иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы
Министерство юстиции США готовится подать иск в Google из-за доминирующего положения компании на рынке цифровой рекламы.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что дело будет подано в федеральный суд до конца недели, уточнили собеседники агентства.
Минюст США уже второй раз подает антимонопольный иск к Google. В целом это уже пятое крупное судебное разбирательство в США, отрицающее деловые практики компании.
Ранее генпрокуроры нескольких штатов подали три отдельных иска против Google, утверждая, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений для Android, отмечает агентство.
В то же время Google утверждает, что американский рынок онлайн-рекламы конкурентен. В судебных документах и показаниях в Конгрессе компания отмечала, что в ее конкуренты входят Amazon, Microsoft и Meta.
По материалам:
Forbes.ua
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