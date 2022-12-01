Минрегион и Мининфраструктуры объединят в ближайшие дни — Корниенко Вчера 16:16 — Казна и Политика

Минрегион и Мининфраструктуры объединят в ближайшие дни — Корниенко

В ближайшие дни в Украине могут объединить министерства инфраструктуры и регионального развития.

Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Буквально в ближайшие дни будет укрупнение двух министерств — Министерства инфраструктуры и Министерства регионального развития — в одно крупное министерство», — сказал первый вице-спикер в эфире национального телемарафона 1 декабря.

Он уточнил, что объединение нужно для оптимизации, чтобы министерство «эффективнее работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть».

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал, что в парламент уже поступило заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова об увольнении.

После того как Верховная Рада проголосует за его увольнение, депутаты должны поддержать проект постановления о назначении Кубракова вице-премьер-министром. На него в таком случае будут возложены функции контроля над объединением двух ведомств.

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