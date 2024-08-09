Минобороны утвердило порядок работы с рапортами — Finance.ua

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Минобороны утвердило порядок работы с рапортами

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Минобороны утвердило порядок работы с рапортами
Минобороны утвердило порядок работы с рапортами
Министерство обороны Украины утвердило порядок организации работы с рапортами военнослужащих. Порядок распространяется на военнослужащих Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.
Об этом сообщает Принцип.
«Обнародован порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины. Это поворотный документ — он упрощает процесс подачи и отслеживания рапортов, а также устанавливает сроки рассмотрения», — говорится в сообщении.
Как будут работать с рапортами:
  • рапорты можно представить в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. То есть вы имеете право также и устно рапортовать, например через мессенджеры. Это позволяет подать рапорт с «нуля»;
  • вам не могут отказать в рассмотрении рапорта, если вы не соблюдали требования по форматированию документа или по ошибкам в написании;
  • в Армии+ будут доступны образцы распространенных рапортов — их нужно будет заполнить, после чего направить, введя свой ID-номер пользователя в приложении;
  • устные рапорты рассматриваются безотлагательно и не позднее рапортов в бумажной форме.
Сроки рассмотрения:
  • безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов с момента представления — по вопросам, касающимся военной дисциплины, обязанностей личного состава при исполнении боевых приказов (распоряжений), сохранения жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам и других уважительных причин;
  • не более 14 дней со дня представления — по другим вопросам.
Гарантируется невозможность привлечения ответственности за факт подачи рапорта, а также возлагает ответственность на руководителей органов военного управления, командиров воинских частей и подразделений организовывать и обеспечивать соблюдение этого порядка и сроков рассмотрения.
Рапорт в электронной форме создают и подают с помощью средств СЕДО, портала «Армия+» и других информационно-коммуникационных систем, которые введены в эксплуатацию в системе Минобороны Украины. Электронный рапорт, в котором есть служебная или тайная информация, подается исключительно через информационно-коммуникационные системы Минобороны или ВСУ, предназначенные для обмена такими данными, чтобы не нарушать секретность.
Подписывают и согласуют электронный рапорт в «Армии+» через квалифицированную электронную подпись (в том числе и через «Дія.Підпис») и/или усовершенствованную электронную подпись.
Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым представили платформу Армия+. Ее запускают с базовыми функциями — электронными рапортами и военными ID. По его словам, в дальнейшем приложение будут наполнять новыми сервисами, в том числе курсами и обучающими программами.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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