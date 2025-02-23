Минобороны: Украина имеет альтернативу Starlink — Finance.ua

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Минобороны: Украина имеет альтернативу Starlink

Казна и Политика
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Минобороны: Украина имеет альтернативу Starlink
Минобороны: Украина имеет альтернативу Starlink
Украина имеет альтернативу системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год — 2025».
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«Относительно Starlink, мы уже работаем над этим. Альтернативы есть, не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны, сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже есть решения, альтернативы есть», — заявил Умеров.

Реакция президента

Также президент Украины сообщил, что представители США не озвучивали ультиматум официальному Киеву о блокировании работы станций спутникового интернета Starlink на территории Украины.
Однако Зеленский считает, что украинская сторона должна быть готова к такому сценарию.
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«Считаю, что отключать нас от Starlink не верно. Тысячи систем — это больницы, садики, школы. Там без Starlink будет сложно, это гуманитарный вызов для нас», — заметил президент.
В то же время Зеленский акцентировал, что оплата западными партнерами за пользование Starlink Украиной продолжается.
«Мы платим деньги за это, спасибо партнерам, Польша и Германия платят за это. Это не бесплатная технология, мы ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это только в СМИ. Но кто проинформирован, тот вооружен», — подчеркнул президент.
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Напомним, издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские дипломаты обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенных условий.
В частности, если украинская сторона не подпишет соглашение о полезных ископаемых.
В ЦПИ ответили, что в Украине пока не планируют отключать спутниковый интернет Starlink, несмотря на новости об этом в западных СМИ. Кроме того, на фронте работают альтернативные источники.
Впоследствии американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении Starlink для Украины, назвав ее ложной.
По материалам:
Слово і Діло
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