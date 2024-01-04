Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен — Finance.ua

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Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен

Казна и Политика
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Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен
Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен
Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки спецнаушников и предотвратила неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен. Представители Минобороны договорились об уменьшении стоимости товара с победителями аукциона, — была объявлена закупка и сейчас 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах.
Подробности
Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки специальных наушников (Вид 1 — 4, Тип 1 — 2, комплектность КШББ) — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Впоследствии аудиторы установили, что при упрощенной закупке по лотам 1, 2 и 3 победитель процедуры предоставил предложения фактически одинаковых цен (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны) на разные образцы наушников. Это создавало риск закупки по завышенным ценам.
Для решения этого вопроса Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено:
  • определить конкретные модели наушников, предложенных победителями;
  • Провести мониторинг цен по подобным предложениям на рынке.
Представители Минобороны в ходе встречи с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это позволило предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета.
Были объявлены закупки по пяти лотам — такой тип активных специальных наушников, как указывается, Минобороны закупает впервые.
Все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время, обещает Минобороны, наушники будут переданы непосредственно подразделениям по наиболее приоритетным направлениям фронта.
По материалам:
УНН
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