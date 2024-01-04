Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен — Finance.ua

Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен Сегодня 12:22 — Казна и Политика

Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки спецнаушников и предотвратила неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен. Представители Минобороны договорились об уменьшении стоимости товара с победителями аукциона, — была объявлена закупка и сейчас 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах.

Подробности

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки специальных наушников (Вид 1 — 4, Тип 1 — 2, комплектность КШББ) — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Впоследствии аудиторы установили, что при упрощенной закупке по лотам 1, 2 и 3 победитель процедуры предоставил предложения фактически одинаковых цен (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны) на разные образцы наушников. Это создавало риск закупки по завышенным ценам.

Для решения этого вопроса Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено:

определить конкретные модели наушников, предложенных победителями;

Провести мониторинг цен по подобным предложениям на рынке.

Представители Минобороны в ходе встречи с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это позволило предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета.

Были объявлены закупки по пяти лотам — такой тип активных специальных наушников, как указывается, Минобороны закупает впервые.

Все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время, обещает Минобороны, наушники будут переданы непосредственно подразделениям по наиболее приоритетным направлениям фронта.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.