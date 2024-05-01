Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах — Finance.ua
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Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах

Личные финансы
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Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах
Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах
В центрах рекрутинга в Силы обороны, открывающихся в Украине, повестки вручать не будут.
Об этом заявили во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Человек, приходя в центр, получает „меню“ подразделений, должностей, специальностей. Человек выбирает, и после этого рекрутер контактирует человека с подразделением. Так человек понимает, подходит ему это или нет, и если да — то должен заключить контракт, чтобы попасть в избранное подразделение», — рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
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В случае мобилизации, как напомнила заместитель министра, человека распределяет Генеральный штаб ВСУ.
«Соотношение мобилизации к рекрутингу составляет около 2:10», — отметила Калмыкова.
Со своей стороны глава Киевской ГВА Сергей Попко назвал центр «очень хорошей инициативой» и подчеркнул, что повестки здесь вручать не будут.
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«Украине нужны мотивированные люди, и Вооруженным силам Украины тоже нужны мотивированные люди. И это именно то место, где мотивированный человек может себя реализовать для защиты родины. Вы видите, это без принуждения, добровольно. В этом месте не вручают повестки. Поэтому это место, где можно определиться с должностью и воинской частью, где и дальше служить», — сказал Попко.
По его словам, рекрутинговый центр должен быть проводником между гражданином и Вооруженными силами Украины.

Сколько таких центров хотят открыть в Украине

К середине июня в Украине планируется запустить работу около 30 центров рекрутинга украинской армии.
«Сейчас в Украине 18 рекрутинговых центров открыто, планируется, что к середине июня их будет около 30. Есть они в Днепропетровской области, четыре уже в Полтавской, есть во Львове, в Киеве открылся», — сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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По его словам, Полтавская и Днепропетровская области сейчас среди лидеров по количеству центров рекрутинга.

Рекрутинг в ВСУ: что известно

В ноябре прошлого года Министерство обороны Украины и платформы по поиску работы создали общий рекрутинговый проект. Он направлен на то, чтобы построить систему современного подбора кадров для ВСУ, сделать войско более эффективным.
Алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ призван заменить устаревшие подходы — на понятный механизм добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Рекрутинг в ВСУ: какие деньги и условия предлагают 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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