Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину — Finance.ua

Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину
Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры провела встречу с представителями авиакомпании AirBaltic о возвращении компании на украинский рынок.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В ходе встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы AirBaltic по возвращению на украинский рынок после открытия воздушного пространства для гражданских полетов.
«Авиакомпания airBaltic наш давний и надежный партнер: с 2019 года из аэропортов Борисполь и Львов было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Кстати, самолет компании airBaltic последним покинул аэропорт Борисполя в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства», — прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В Мининфраструктуры надеются, что авиакомпания одной из первых вернется на украинский рынок, как только это станет безопасно.
Напомним, латвийская авиакомпания airBaltic основана в 1995 году. Ее основной акционер — государство Латвия, владеющее 97,97% акций. airBaltic предлагает сообщения с более чем 70 направлениями в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Кавказе. Флот airBaltic состоит из 47 самолетов Airbus A220−300, что делает его одним из самых молодых парков в Европе.
Напомним, ранее Кубраков заявлял, что Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.
Генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец сообщал, что для поддержки эксплуатационной готовности украинских аэропортов требуется 52 млн евро в год.
Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма говорил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова.
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