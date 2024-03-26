Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину — Finance.ua

Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину

Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры провела встречу с представителями авиакомпании AirBaltic о возвращении компании на украинский рынок.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В ходе встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы AirBaltic по возвращению на украинский рынок после открытия воздушного пространства для гражданских полетов.

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«Авиакомпания airBaltic наш давний и надежный партнер: с 2019 года из аэропортов Борисполь и Львов было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Кстати, самолет компании airBaltic последним покинул аэропорт Борисполя в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства», — прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В Мининфраструктуры надеются, что авиакомпания одной из первых вернется на украинский рынок, как только это станет безопасно.

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Напомним, латвийская авиакомпания airBaltic основана в 1995 году. Ее основной акционер — государство Латвия, владеющее 97,97% акций. airBaltic предлагает сообщения с более чем 70 направлениями в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Кавказе. Флот airBaltic состоит из 47 самолетов Airbus A220−300, что делает его одним из самых молодых парков в Европе.

Напомним, ранее Кубраков заявлял , что Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.

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Генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец сообщал , что для поддержки эксплуатационной готовности украинских аэропортов требуется 52 млн евро в год.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма говорил , что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова.

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