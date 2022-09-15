Минимальная зарплата с 1 декабря будет увеличена — Finance.ua
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Минимальная зарплата с 1 декабря будет увеличена

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн уже с 1 декабря.
«В следующем году мы планируем выполнять все наши социальные обязательства. Минимальная заработная плата, как и планировалось, увеличится в декабре до 6,7 тыс. грн и будет такой стабильно в течение следующего года», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду.
Премьер подчеркнул, что, к сожалению, правительство пока не видит возможности дальнейшего увеличения минимальной зарплаты. Кроме того, Шмыгаль сообщил, что пенсии будут проиндексированы с 1 марта 2023 года.
Как сообщалось, согласно проекту государственного бюджета на 2023 год, с 1 января минимальная заработная плата составит 6,7 тыс. грн, а прожиточный минимум — 2,6 тыс. грн.
Напомним, ранее речь шла о том, что минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года. В настоящее время минимальная зарплата составляет 6500 грн, а бюджетом на 2022 год предусматривалось ее повышение до 6700 грн в месяц с 1 октября.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен;
  • важным направлением бюджета будет финансирование социальных программ. По словам главы правительства, 35% расходов будут составлять пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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