Минфин США: введение цифрового доллара будет способствовать созданию более мощной экономики — Finance.ua

Минфин США: введение цифрового доллара будет способствовать созданию более мощной экономики Сегодня 19:43 — Криптовалюта

Минфин США: введение цифрового доллара будет способствовать созданию более мощной экономики

Заместитель министра финансов США Нелли Лян заявила , что ведомство участвует в технологическом развитии CBDC, и раскрыла детали работы над цифровым активом.

По ее словам, законодатели США все еще обдумывают целесообразность введения национальной цифровой валюты. Однако, по мнению Лян, CBDC будет способствовать созданию более эффективной и конкурентоспособной системы платежей.

«CBDC США имеет функциональные возможности, которых не хватает традиционным формам денег от центробанка. Внедрение цифрового актива может помочь в сохранении глобальной роли доллара, а также в уменьшении недоразумений во время трансграничных платежей и других операций», — отметила чиновник.

Кроме того, Лян заявила, что одна из основных особенностей цифрового доллара США состоит в том, что пользователи смогут конвертировать СBDC в соотношении 1:1 в другие формы денег ЦБ.

Согласно информации заместительницы, 114 стран уже изучают возможности национальной цифровой валюты. В то же время 11 государств уже полностью внедрили CBDC в свою экономику: «Мы активно сотрудничаем с союзниками и партнерами над новыми стандартами [CBDC]».

Forklog По материалам:

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