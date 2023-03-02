Минфин США: введение цифрового доллара будет способствовать созданию более мощной экономики — Finance.ua

Минфин США: введение цифрового доллара будет способствовать созданию более мощной экономики
Заместитель министра финансов США Нелли Лян заявила, что ведомство участвует в технологическом развитии CBDC, и раскрыла детали работы над цифровым активом.
По ее словам, законодатели США все еще обдумывают целесообразность введения национальной цифровой валюты. Однако, по мнению Лян, CBDC будет способствовать созданию более эффективной и конкурентоспособной системы платежей.
«CBDC США имеет функциональные возможности, которых не хватает традиционным формам денег от центробанка. Внедрение цифрового актива может помочь в сохранении глобальной роли доллара, а также в уменьшении недоразумений во время трансграничных платежей и других операций», — отметила чиновник.
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Кроме того, Лян заявила, что одна из основных особенностей цифрового доллара США состоит в том, что пользователи смогут конвертировать СBDC в соотношении 1:1 в другие формы денег ЦБ.
Согласно информации заместительницы, 114 стран уже изучают возможности национальной цифровой валюты. В то же время 11 государств уже полностью внедрили CBDC в свою экономику: «Мы активно сотрудничаем с союзниками и партнерами над новыми стандартами [CBDC]».
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