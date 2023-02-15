Минфин разместил военных облигаций на 7,5 млрд гривен, $51 млн и €51 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 7,5 млрд гривен, $51 млн и €51 млн Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Министерство финансов 14 февраля разместило военных облигаций на 7,5 млрд гривен, 51 млн долларов и 51 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Размещены бумаги со сроком обращения 9 месяцев — на 152 млн гривен под 14,99% годовых, 1 год — на 20 млн гривен под 18,5% годовых и 2 года — на 7310 млн гривен под 19,07% годовых.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 6 месяцев и доходность 4,25% годовых, в евро — 6 месяцев и 2,5% годовых.

Всего в государственный бюджет привлечено 11 372 млн гривен в эквиваленте.

Министерство финансов 8 ноября 2022 разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.