Минфин разместил военных облигаций на 5 млрд гривен и $75 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 5 млрд гривен и $75 млн Сегодня 11:24 — Кредит&Депозит

Министерство финансов во вторник, 27 июня, разместило рекордный объем военных облигаций на 5 млрд гривен и 75 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Размещенные бумаги со сроком обращения 1,3 года — на 726 млн гривен под 18,3% годовых, 1,6 года — на 2 310 млн гривен под 19,3% годовых и 2,7 года — на 1 974 млн гривен под 19, 75% годовых.

Бумаги в долларах размещены со сроком обращения 1 на 75 млн долларов под 4,74% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, это наименьшая сумма с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.