Минфин разместил военных облигаций на 5 млрд гривен и $75 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 5 млрд гривен и $75 млн
Министерство финансов во вторник, 27 июня, разместило рекордный объем военных облигаций на 5 млрд гривен и 75 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещенные бумаги со сроком обращения 1,3 года — на 726 млн гривен под 18,3% годовых, 1,6 года — на 2 310 млн гривен под 19,3% годовых и 2,7 года — на 1 974 млн гривен под 19, 75% годовых.
Бумаги в долларах размещены со сроком обращения 1 на 75 млн долларов под 4,74% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, это наименьшая сумма с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.
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