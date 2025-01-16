Минфин разместил ОВГЗ на 8,8 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 8,8 млрд гривен Сегодня 09:42 — Казна и Политика

Минфин разместил ОВГЗ на 8,8 млрд гривен

Министерство финансов 14 января разместило облигаций внутреннего государственного займа на 8,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1,4 года на 1,3 млрд гривен под 15,10% годовых, 2,4 года — на 1,9 млрд гривен под 16,20% годовых и 4 года — на 5,6 млрд гривен под 14,7% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.

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