Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов — Finance.ua

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Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов

Казна и Политика
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Министерство финансов Украины 19 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,72 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«Минфин разместил облигации более чем на 13,7 млрд гривен в эквиваленте», — сообщили в министерстве.
Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
  • 5,04 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года;
  • 5,09 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;
  • 1,12 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.
  • 59,5 млн дол. под 4,61% с погашением через 1 год.
По материалам:
Finance.ua
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