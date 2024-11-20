Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов — Finance.ua

Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов Сегодня 14:14 — Казна и Политика

Министерство финансов Украины 19 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,72 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Минфин разместил облигации более чем на 13,7 млрд гривен в эквиваленте», — сообщили в министерстве.

Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

5,04 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года;

5,09 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;

1,12 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.

59,5 млн дол. под 4,61% с погашением через 1 год.

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