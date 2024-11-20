Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов — Finance.ua

Минфин разместил облигаций почти на 14 миллиардов
Министерство финансов Украины 19 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,72 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«Минфин разместил облигации более чем на 13,7 млрд гривен в эквиваленте», — сообщили в министерстве.
Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
- 5,04 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года;
- 5,09 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;
- 1,12 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.
- 59,5 млн дол. под 4,61% с погашением через 1 год.
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