Минфин разместил облигаций на 21 миллиард — Finance.ua

Минфин разместил облигаций на 21 миллиард
Министерство финансов 5 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 21,46 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Сегодня Минфин разместил облигации почти на 21,5 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
- 5 млрд грн под 15,20% с погашением через 1,5 года;
- 5,1 млрд грн под 13,95% с погашением через 2 года;
- 5,06 млрд грн под 16,20% с погашением через 2,4 года;
- 5,2 млрд грн под 15,02% с погашением через 3 года;
- 977 млн. грн. под 16,80% с погашением через 3,3 года.
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